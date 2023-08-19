Про це повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в етері телемаратону.

"За минулу добу знищено аж 10 ворожих човнів. Це намагання маневрувати між островами. Човни майже всі цивільні, переобладнані під диверсійно-розвідувальні групи", - заявила Гуменюк.

За її словами, Сили оборони на півдні знищили за добу 40 окупантів, одну великокаліберну гармату та 5 одиниць автобронетанкової техніки.