Українські військові на півдні за добу знищили 10 човнів російських ДРГ, - Гуменюк
Сили оборони Півдня протягом минулої доби знищили 10 човнів російських диверсійно-розвідувальних груп, які окупанти використовували для маневрів між островами на Херсонщині
Про це повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в етері телемаратону.
"За минулу добу знищено аж 10 ворожих човнів. Це намагання маневрувати між островами. Човни майже всі цивільні, переобладнані під диверсійно-розвідувальні групи", - заявила Гуменюк.
За її словами, Сили оборони на півдні знищили за добу 40 окупантів, одну великокаліберну гармату та 5 одиниць автобронетанкової техніки.
- Російська армія за добу війни в Україні втратила 500 військових, 8 танків і 19 артсистем.
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