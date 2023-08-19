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Українські військові на півдні за добу знищили 10 човнів російських ДРГ, - Гуменюк

19 серпня, 2023 субота
10:08
Війна з Росією керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк

Сили оборони Півдня протягом минулої доби знищили 10 човнів російських диверсійно-розвідувальних груп, які окупанти використовували для маневрів між островами на Херсонщині

Про це повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в етері телемаратону.

"За минулу добу знищено аж 10 ворожих човнів. Це намагання маневрувати між островами. Човни майже всі цивільні, переобладнані під диверсійно-розвідувальні групи", - заявила Гуменюк.

За її словами, Сили оборони на півдні знищили за добу 40 окупантів, одну великокаліберну гармату та 5 одиниць автобронетанкової техніки.

  • Російська армія за добу війни в Україні втратила 500 військових, 8 танків і 19 артсистем.
Україна
Росія
ЗСУ
Херсонщина
окуповані території
окупанти
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