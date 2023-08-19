Про це повідомив Генштаб у facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.08.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 257010 (+500) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4340 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 8424 (+14) од,

артилерійських систем – 5212 (+19) од,

РСЗВ – 714 (+0) од,

засоби ППО ‒ 486 (+0) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4282 (+6),

крилаті ракети ‒ 1406 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7665 (+7) од,

спеціальна техніка ‒ 785 (+2).

Дані уточнюються.

Зведення Генштабу: За добу на фронті відбулось 36 бойових зіткнень, ЗСУ наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках

Повідомляється, що Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 1 удар по ворожому зенітно-ракетному комплексу.

Також підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 2 пункти управління та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

За добу ворог завдав 3 ракетних та 41 авіаційний удар, здійснив 74 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ та населених пунктах

Протягом минулої доби ворог завдав 3 ракетних та 41 авіаційний удар, здійснив 74 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Ситуація на напрямках

Волинський та Поліський напрямки: оперативна обстановка без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки: противник завдав авіаційних ударів в районах Червоної Зорі та Ветеринарного Харківської області. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Карповичі, Грем’яч Чернігівської області; Середина-Буда, Рожковичі, Водолаги Сумської області та Стрілеча, Вовчанськ, Красний Яр, Землянки на Харківщині.

Куп’янський напрямок: противник завдав авіаційних ударів в районах Курилівки, Кислівки та Глушківки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали такі населені пункти: Кам'янка, Красне Перше, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

Лиманський напрямок: завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема, Невське, Кремінна, Білогорівка Луганської області та Торське, Свято-Покровське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

Бахмутський напрямок: противник завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Оріхово-Василівка, Бахмут, Біла Гора, Диліївка, Плещіївка, Нью-Йорк Донецької області.

Авдіївський напрямок: артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новокалинове, Тоненьке, Сєверне, Невельське, Нетайлове, Карлівка Донецької області.

Мар’їнський напрямок: ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Гостре, Мар'їнка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Антонівка Донецької області.

Шахтарський напрямок: ворог завдав авіаційного удару в районі Старомайорська. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Благодатне, Урожайне, Рівнопіль Донецької області.

Запорізький напрямок: противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та Роботине Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Левадне, Затишшя, Новоандріївка, Степове, П'ятихатки, Плавні Запорізької області.

Херсонський напрямок: від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Михайлівка, Антонівка, Херсон, Дніпровське Херсонської області та Очаків Миколаївської області.