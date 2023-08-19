Масштабна повітряна тривога в Україні: небезпека атаки "шахедів", ракетного та авіаударів
В Україні у ніч на 19 серпня оголошена масштабна повітряна тривога – військові повідомляють про запуск "шахедів" та імовірність ракетного й авіаударів
Про це повідомляє у Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.
Найперше про загрозу удару шахедами повідомили у Сумській області. Згодом попередили про можливі авіаудари на східному та південно-східному напрямках. Далі тривога поширилась на низку інших областей ,зокрема й на Київщину.
"Групи "шахедів" рухаються зі сходу на захід, по межах Харківської-Сумської та Полтавської-Чернігівської областей!", - зазначили у ПС ЗСУ.
Близько 00:30 було виявлено чергову групу ворожих безпілотників:
"Чергова група "шахедів" з Курської області РФ. Перетнула повітряний простір України в районі Сумської області".
Особливо наші захисники неба наголосили на небезпеці для Білої Церкви та Чернігова.
Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram заявив про загрозу використання балістичного озброєння, зокрема для Запорізької області та міста Запоріжжя. Також для Дніпропетровщини.
Станом на 01:15 небезпека поширилась на захід, аж до Вінницької та Житомирської областей. Згодом до них додалась Рівненщина та Хмельниччина.
Фото: Мапа повітряних тривог
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
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