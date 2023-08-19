Про це повідомляє у Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.

Найперше про загрозу удару шахедами повідомили у Сумській області. Згодом попередили про можливі авіаудари на східному та південно-східному напрямках. Далі тривога поширилась на низку інших областей ,зокрема й на Київщину.

"Групи "шахедів" рухаються зі сходу на захід, по межах Харківської-Сумської та Полтавської-Чернігівської областей!", - зазначили у ПС ЗСУ.

Близько 00:30 було виявлено чергову групу ворожих безпілотників:

"Чергова група "шахедів" з Курської області РФ. Перетнула повітряний простір України в районі Сумської області".

Особливо наші захисники неба наголосили на небезпеці для Білої Церкви та Чернігова.

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram заявив про загрозу використання балістичного озброєння, зокрема для Запорізької області та міста Запоріжжя. Також для Дніпропетровщини.

Станом на 01:15 небезпека поширилась на захід, аж до Вінницької та Житомирської областей. Згодом до них додалась Рівненщина та Хмельниччина.

Фото: Мапа повітряних тривог