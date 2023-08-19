Повітряні сили за ніч знищили 15 "шахедів"
Уночі 19 серпня сили протиповітряної оборони знищили 15 із 17 ворожих ударних дронів Shahed-136/131
Про це в telegram повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.
"У ніч на 19 серпня росіяни атакували Україну з північного напрямку ударними БпЛА Shahed-136/131. Усього було випущено 17 ударних дронів з району Курська. У північних та центральних, а також в західних областях України працювала протиповітряна оборона", - зазначається у дописі.
Водночас наголошується, що силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 15 ворожих безпілотників.
"За минулу добу, 18 серпня, протиповітряній обороні вдалось знищити шість російських безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня різних типів та один ударний типу "Ланцет". Авіація Повітряних сил за минулу добу завдала понад 10 групових ударів по об’єктах, районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога", - підсумовується у повідомленні.
- В Україні у ніч на 19 серпня була оголошена масштабна повітряна тривога – була небезпека атаки "шахедів" та імовірність ракетного й авіаударів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.4
Купівля 37.4Продаж 38.21
-
EUR
Купівля 40.95Продаж 41.97
- Актуальне
- Важливе