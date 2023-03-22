Українські військові в США освоюють ЗРК Patriot значно швидше, ніж очікувалося, – Politico
Українські військові освоюють американський зенітний ракетний комплекс Patriot швидше, ніж очікувалося. Зараз вони майже готові використовувати його на полі бою
Про це пише Politico.
Нині в США проходять навчання 65 українських військових віком від 19 до 67 років.
"Українські солдати вражають і абсолютно швидко навчаються... Завдяки їхнім широким знанням у галузі протиповітряної оборони та досвіду роботи в зоні бойових дій їм було легше – хоча це ніколи не буває легко – опанувати систему Patriot", – зазначив бригадний генерал Шейн Морган.
Він додав, що українці – "найкращі з найкращих у тому, як забезпечують протиповітряну оборону України".
Видання зазначає, що курс був задуманий як 10-тижнева базова програма, але українці проходили завдання швидше, ніж очікувалося.
"Вони швидко проходили курс і з певного моменту змогли розробити власні сценарії на основі тактики, яку росіяни використовують у бою", - розповів журналістам високопоставлений чиновник Форт-Сілл.
- 21 грудня 2022 року США оголосили про рішення передати Україні ЗРК Patriot. Україна очікує на їхнє прибуття найближчим часом.
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