Про це пише Politico.

Нині в США проходять навчання 65 українських військових віком від 19 до 67 років.

"Українські солдати вражають і абсолютно швидко навчаються... Завдяки їхнім широким знанням у галузі протиповітряної оборони та досвіду роботи в зоні бойових дій їм було легше – хоча це ніколи не буває легко – опанувати систему Patriot", – зазначив бригадний генерал Шейн Морган.

Він додав, що українці – "найкращі з найкращих у тому, як забезпечують протиповітряну оборону України".

Видання зазначає, що курс був задуманий як 10-тижнева базова програма, але українці проходили завдання швидше, ніж очікувалося.

"Вони швидко проходили курс і з певного моменту змогли розробити власні сценарії на основі тактики, яку росіяни використовують у бою", - розповів журналістам високопоставлений чиновник Форт-Сілл.