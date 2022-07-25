Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук в telegram.

Він виклав фото підбитого катера та зазначив, що його евакуювали у один із підконтрольних РФ портів.

"Катер П-275 типу "Раптор" окупантів, пошкоджений за допомогою Bayraktar TB2 та евакуйований в один із підконтрольних РФ портів. Пробоїна під брезентом, але, судячи із загального вигляду катера, ремонтувати їм доведеться дуже довго", - написав Братчук.

10 липня Сергій Братчук повідомив, що до тимчасово окупованого Севастополя росіяни доставили протидиверсійний катер "Юнармієць Балтики", пошкоджений біля острова Зміїний.

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