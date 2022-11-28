Про це написав у Facebook журналіст Юрій Бутусов.

"Росія продовжує діставати в країнах НАТО електроніку для озброєння своїх дронів. Українські воїни під Бахмутом збили російський безпілотний розвідник типу "Орлан", вироблений не раніше серпня. При огляді уламків стало помітно, що росіяни продовжують використання компонентів, які виробляють у країнах НАТО", - повідомив він.

Журналіст показав на фото ключовий елемент російського "Орлана" - чотириелементну малогабаритну адаптивну антенну решітку "Комета-М", яка дозволяє навігаційній системі безпілотника працювати попри спроби заглушити його РЕБами. Цей компонент було виготовлено влітку цього року, що свідчить про свіжі поставки, зазначив Бутусов.

"У цій "Кометі" використані компоненти американських компаній Altera/Intel, Taoglas та тайванської Cirocomm", - наголосив він.

Бутусов закликав країни НАТО ретельніше стежити за тим, що і як потрапляє до країни-агресорки.

Раніше розвідка назвала іноземні компанії, які постачають Росії чипи для ракет.

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