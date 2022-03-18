Українські військові знищили чергову партію ворожої техніки разом з особовим складом
Десантно-штурмові війська України ліквідували ворожу техніку разом з окупантами
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Бойова робота Десантно-штурмових військ ЗС України. Ворожа техніка знищена разом з особовим складом! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, з 24 лютого до 18 березня втрати окупантів склали близько 14200 військових, 1448 бронемашин, 879 одиниць автотехніки, 112 гелікоптерів, 93 літаки 72 РСЗВ та 43 засоби ППО.
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