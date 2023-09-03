Українські військові знищили російський спостережний комплекс "Аванпост"

Про це повідомило Головне управління розвідки МО.

"Цей комплекс трохи заважав Силам безпеки та оборони України на Північному напрямку, тому з "надьожного стража" московії його перетворили у "безнадьожного"", - звітує ГУР МО.

Розвідка інформує, що такі комплекси агресор використовує для контролю над кордоном, територією важливих об’єктів та для ведення розвідки.



Оптика "Аванпосту" розпізнає людину на відстані до 10 кілометрів у денний час та до 4 кілометрів у нічний.



Спостережний пункт оснащений автономною системою живлення, радіолокатором, ретрансляторами зв’язку, а також сервером для фіксації даних.