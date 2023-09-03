Українські військові знищили російський спостережний комплекс "Аванпост"
Українські розвідники за допомогою дрона знищили ворожий спостережний комплекс "Аванпост", який в Росії називають "надійним стражем кордонів"
Про це повідомило Головне управління розвідки МО.
"Цей комплекс трохи заважав Силам безпеки та оборони України на Північному напрямку, тому з "надьожного стража" московії його перетворили у "безнадьожного"", - звітує ГУР МО.
Розвідка інформує, що такі комплекси агресор використовує для контролю над кордоном, територією важливих об’єктів та для ведення розвідки.
Оптика "Аванпосту" розпізнає людину на відстані до 10 кілометрів у денний час та до 4 кілометрів у нічний.
Спостережний пункт оснащений автономною системою живлення, радіолокатором, ретрансляторами зв’язку, а також сервером для фіксації даних.
- 1 вересня командування оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" повідомило, що ЗСУ знищили за добу 9 російських складів боєприпасів на Таврійському напрямку.
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