ЗСУ знищили за добу 9 російських складів боєприпасів на Таврійському напрямку
Українські воїни продовжують ліквідовувати російських терористів та знищувати їхню техніку
Про це повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський
"Продовжуємо рух вперед на Таврійському напрямку. Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1407 вогневих завдань", - наголошує Тарнавський.
За останню добу, на Таврійському напрямку, ЗСУ ліквідували 183 росіян, з них поранені - 136. Знищено 18 одиниць військової техніки противника: танк, 2 ББМ, 8 артсистем та мінометів, 2 БПЛА, 4 одиниці автомобільної техніки та одиниця спеціальної техніки.
Також було знищено 9 складів боєприпасів.
- Станом на 1 вересня Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.42 Купівля 37.42Продаж 38.15
- EUR Купівля 40.68Продаж 41.69
- Актуальне
- Важливе