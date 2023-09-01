ЗСУ знищили за добу 9 російських складів боєприпасів на Таврійському напрямку

Про це повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський

"Продовжуємо рух вперед на Таврійському напрямку. Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1407 вогневих завдань", - наголошує Тарнавський.

За останню добу, на Таврійському напрямку, ЗСУ ліквідували 183 росіян, з них поранені - 136. Знищено 18 одиниць військової техніки противника: танк, 2 ББМ, 8 артсистем та мінометів, 2 БПЛА, 4 одиниці автомобільної техніки та одиниця спеціальної техніки.

Також було знищено 9 складів боєприпасів.