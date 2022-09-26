Українські воїни показали, як знищують техніку армії РФ разом із окупантами
Десантники ЗСУ знищили танк, дві бойові машини піхоти, інженерна машина розгородження, другої моделі та плавучий бронетранспортер разом з екіпажами
Про це інформують Десантно-штурмові війська ЗСУ.
"Воїни інженерно-саперного підрозділу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ Збройних Сил України розповідають, як завдяки грамотно встановленим мінно-вибуховим загородженням, на одній із ділянок був зірваний наступ підрозділу противника", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що десантники знищили п'ять одиниць бойової та спеціальної техніки ворога, серед них російський танк, дві БМП, інженерну машину розгородження ІМР-2 та бронетранспортер МТ-ЛБ. Повідомляється, що разом із технікою ліквідували й екіпажі та особовий склад.
"До знищення бронетехніки техніки противника та його десанту також приєдналися воїни протитанкового підрозділу та артилерії Миколаївської бригади ДШВ ЗС України, які провели остаточну "демілітаризацію" ворожого підрозділу", - додали у відомстві.
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