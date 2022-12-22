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"Українські воїни швидко освоять систему Patriot": Резніков обговорив з Остіном новий пакет військової допомоги США

22 грудня, 2022 четвер
18:36
війна з Росією Олексій Резніков і Ллойд Остін

Голова Пентагону Ллойд Остін та міністр оборони Олексій Резніков провели розмову, в ході якої обговорили останній пакет військової допомоги США

Про це обидва міністри написали у Twitter.

"Мав телефонний дзвінок з Ллойдом Остіном. Ми вдячні за черговий пакет допомоги у сфері безпеки, особливо за нові можливості для захисту нашого неба від жорстоких нападів Росії. Наші воїни-патріоти швидко освоїть ці системи. Вони неодноразово доводили свою майстерність", - заявив Олексій Резніков.

Його американський колега підтвердив "непохитну відданість США підтримці України" та пообіцяв "подальші зусилля США щодо надання допомоги в галузі безпеки".

"Сьогодні я поговорив зі своїм добрим другом та українським колегою Олексієм Резніковим, щоб обговорити подальші зусилля США щодо надання допомоги в галузі безпеки та зміцнити непохитну відданість США підтримці України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що міністри обговорили, зокрема, надання Україні батареї Patriot та інших ключових засобів.

"На тлі безперервних атак Росії на найважливішу громадянську інфраструктуру Остін повторив, що протиповітряна оборона є пріоритетом допомоги США у забезпеченні безпеки України", - йдеться у звіті.

  • Нагадаємо, 21 грудня США оголосили про рішення передати Україні ЗРК Patriot. Відомо, що система протиповітряної оборони Patriot здатна збивати крилаті ракети, балістичні ракети малого радіуса дії та літаки на значно вищій висоті, ніж раніше надані Україні системи протиповітряної оборони.
  • У Повітряних силах заявили, що ЗСУ зможуть опанувати Patriot за кілька місяців.
  • Після заяви США про постачання Україні Patriot німецька опозиція звернулась до федерального уряду з проханням надати Києву такі системи озброєння.

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ППО
Олексій Резніков
Ллойд Остін
зброя для України
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