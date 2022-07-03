Українські воїни відбили штурм РФ неподалік Прудянки на Харківщині та Мазанівки на Донеччині, - Генштаб ЗСУ

Про це інформує у фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках наступу противника не зафіксовано. Відомо, що з 1 липня розпочалась ротація ЗС Білорусі у Брестській області. Також посилюють протиповітряну оборону шляхом Східного військового округу РФ.

На Сіверському напрямку противник охороняє українсько-російський кордон. РФ зі своєї території обстріляла позиції ЗСУ та цивільну інфраструктуру поблизу Бачівська та Вовківки Сумської області.

На Харківському напрямку окупанти обороняють зайняті позиції. Обстрілював із артилерії поблизу населених пунктів Руська Лозова, Перемога, Верхній Салтів, Замулівка, Волобуївка, Мілова, Протопопівка, Питомник, Прудянка та Норцівка. Авіаудару ворог завдав неподалік Мосьпанового та Гракового.

Українські захисники відбили штурм неподалік Прудянки.

На Слов’янському напрямку рашисти обстріляли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії близько населених пунктів Дібровне, Мазанівка, Краснопілля, Суха Кам’янка, Вірнопілля і Маяки. Ворог застосовує комплекси радіоелектронної боротьби.

Декілька разів намагалися штурмувати неподалік Мазанівки, утім отримали відсіч і відійшли.

На Донецькому напрямку основні зусилля ворога зосереджені на закріпленні в районі Лисичанська та Верхньокам’янки. Безуспішно наступали поблизу Білогорівки.

На Бахмутському напрямку армія РФ обстрілювала неподалік Новолуганського і Травневого. Завдала авіаудару поблизу Покровського. Намагається наступати в районі Спірного, бої тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював позиції ЗСУ в районах населених пунктів Піски, Невельське, Новомихайлівка, Новоданилівка, Полтавка, Білогір’я, Ольгівське та Кам’янське.

На Південнобузькому напрямку російські окупанти обстрілюють населені пункти зі ствольної та реактивної артилерії. Завдав авіаційного удару поблизу Іванівки.

Російські окупанти завдають систематичних ракетних ударів на Миколаївському напрямку.

"У північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання чорноморського флоту продовжує виконувати завдання з блокування морських комунікацій України та ведення розвідки. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Авіація Повітряних Сил Збройних Сил України працювала фактично на всіх напрямках бойових дій – у Миколаївській, Запорізькій, Харківській, Донецькій та Луганській областях. Здійснила майже півтора десятка групових вильотів", - йдеться в повідомленні.

Українські воїни знищили два польових склади боєприпасів і близько двадцяти одиниць ворожої техніки.

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