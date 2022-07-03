English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна ЗСУ Українські воїни відбили штурм РФ неподалік Прудянки на Харківщині та Мазанівки на Донеччині, - Генштаб ЗСУ

Українські воїни відбили штурм РФ неподалік Прудянки на Харківщині та Мазанівки на Донеччині, - Генштаб ЗСУ

3 липня, 2022 неділя
08:03
ЗСУ На фото Збройні сили Україні

Збройні сили України відбили штурм російських окупантів неподалік Прудянки на Харківщині та Мазанівки на Донеччині. Рашисти відійшли на раніше зайняті території

Про це інформує у фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках наступу противника не зафіксовано. Відомо, що з 1 липня розпочалась ротація ЗС Білорусі у Брестській області. Також посилюють протиповітряну оборону шляхом Східного військового округу РФ.

На Сіверському напрямку противник охороняє українсько-російський кордон. РФ зі своєї території обстріляла позиції ЗСУ та цивільну інфраструктуру поблизу Бачівська та Вовківки Сумської області.

На Харківському напрямку окупанти обороняють зайняті позиції. Обстрілював із артилерії поблизу населених пунктів Руська Лозова, Перемога, Верхній Салтів, Замулівка, Волобуївка, Мілова, Протопопівка, Питомник, Прудянка та Норцівка. Авіаудару ворог завдав неподалік Мосьпанового та Гракового.

Українські захисники відбили штурм неподалік Прудянки.

На Слов’янському напрямку рашисти обстріляли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії близько населених пунктів Дібровне, Мазанівка, Краснопілля, Суха Кам’янка, Вірнопілля і Маяки. Ворог застосовує комплекси радіоелектронної боротьби.

Декілька разів намагалися штурмувати неподалік Мазанівки, утім отримали відсіч і відійшли.

На Донецькому напрямку основні зусилля ворога зосереджені на закріпленні в районі Лисичанська та Верхньокам’янки. Безуспішно наступали поблизу Білогорівки.

На Бахмутському напрямку армія РФ обстрілювала неподалік Новолуганського і Травневого. Завдала авіаудару поблизу Покровського. Намагається наступати в районі Спірного, бої тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював позиції ЗСУ в районах населених пунктів Піски, Невельське, Новомихайлівка, Новоданилівка, Полтавка, Білогір’я, Ольгівське та Кам’янське. 

На Південнобузькому напрямку російські окупанти обстрілюють населені пункти зі ствольної та реактивної артилерії. Завдав авіаційного удару поблизу Іванівки.

Російські окупанти завдають систематичних ракетних ударів на Миколаївському напрямку.

"У північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання чорноморського флоту продовжує виконувати завдання з блокування морських комунікацій України та ведення розвідки. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Авіація Повітряних Сил Збройних Сил України працювала фактично на всіх напрямках бойових дій – у Миколаївській, Запорізькій, Харківській, Донецькій та Луганській областях. Здійснила майже півтора десятка групових вильотів", - йдеться в повідомленні.

Українські воїни знищили два польових склади боєприпасів і близько двадцяти одиниць ворожої техніки.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

російська армія
Луганщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
ракетний удар
Читайте також:
Ілля Кива
1 липня, 2022 п'ятниця
Кива у позові проти BIHUS.Info назвався ветераном АТО і зажадав звільнення від судового збору, - журналіст Мокрик
2 липня, 2022 субота
"Ласкаво просимо до пекла!": The Washington Post опублікував репортаж про використання ЗСУ систем HIMARS
НАТО
2 липня, 2022 субота
Расмуссен розповів про помилку, якої НАТО припустилася щодо України
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.48
    Купівля 34.48
    Продаж 35.2
  • EUR
    Купівля 35.76
    Продаж 36.88
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
3 липня
08:06
Оновлено
У Добропіллі на Донеччині внаслідок обстрілів окупантів щонайменше дві людини загинули, серед поранених діти
08:00
Інтерв’ю
Олександр Махов та Анастасія Блищик
До смерті я тепер інакше ставлюсь, нічого не боюся, бо найстрашніше вже трапилось, - Анастасія Блищик
07:53
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Нова модель демократичного світу не передбачає існування Росії, як економічного гравця на міжнародній арені, - дипломат Безсмертний
07:15
Сіверський Донець, понтонний міст
Російські війська, ймовірно, найближчими днями встановлять контроль над Луганщиною і направляться на Сіверськ, - ISW
06:45
Мелітополь
Поблизу мелітопольського аеродрому пролунали потужні вибухи – місто у диму
06:26
Бєлгород, пожежа
У Бєлгороді вибухи: пошкоджено 11 багатоповерхівок, три росіяни загинули, ще 4 постраждали
03:54
росія флот
Росія тримає на варті в Чорному морі 3 ракетоносці, споряджені 24 крилатими ракетами, - ОК "Південь"
03:43
Окупанти ймовірно покинули Зміїний, на острові пожежа
Ворожі бомбардувальники завдали два удари по Зміїному
03:14
Додо
Найдорожчий футболіст "Шахтаря" домовився про контракт з італійським клубом
02:22
Українська авіація знищила склади боєприпасів, 2 пункти управління та 30 одиниць техніки РФ
01:35
ракетний удар по Краматорську
Росія зі "смерчу" обстріляла Краматорськ
01:01
На Сумщині 2 липня зафіксували 31 "приліт"
00:54
Кріштіану Роналду
Роналду вирішив піти з МЮ: де може продовжити кар'єру культовий футболіст
00:29
Кирило Тимошенко
В Офісі президента пригрозили меру Чернігова
2022, субота
2 липня
23:59
На фото Володимир Зеленський
Масштабний міжнародний захід, присвячений відбудові нашої країни, - Зеленський пояснив, чому Україні важлива конференція в Лугано
23:24
Гаррі Каспаров
Лукашенко нападе на Україну. Рахунок пішов на дні, - Каспаров
23:04
На фото Володимир Зеленський
Війна не закінчилась, її жорстокість подекуди лише наростає: Зеленський пояснив, що повинні робити українці в тилових містах
22:44
"Динамо"
"Динамо" перемогло "Сьйон" у благодійному матчі
22:25
Ексклюзив
ЗАЕС і МАГАТЕ
Безпеку на ЗАЕС можуть надати тільки "блакитні каски" ООН, - експертка з атомної енергетики Кошарна
22:19
Russia Today
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 2 липня
22:07
Шавкат Мірзійоєв
Президент Узбекистану виступив за збереження автономії Каракалпакстану, але запровадив там режим НС
22:00
На фото Гання Маляр та Яна Чернохова
Обговорили подальшу допомогу Україні: Маляр зустрілась з міністеркою оборони Чехії
21:13
Ексклюзив
білорусь солдати лукашенко
Білоруські офіцери бояться вступати у війну проти України, - журналіст Вячорка
21:11
Оновлено
Росіяни обстріляли Павлоград: жертв і руйнувань немає
21:03
Путін та Лукашенко. Сочі, 2022 рік
"Ви повністю під ударом". Лукашенко каже, що навів ракети на столиці сусідніх держав
20:55
Міна на одеському пляжі
На Одещині двоє людей підірвалося під час купання в морі
20:53
Ексклюзив
Віталій Портников
Росія обстрілюватиме українські міста навіть після закінчення війни. Це може тривати десятиріччя, - Портников
20:39
міномет
Накопичення зброї для контратаки або мир замість територій. Офіційні особи США оцінили розвиток війни в Україні
19:56
Дощова погода
На Заході та Вінниччині синоптики прогнозують грози та шквали
19:32
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Поразка України розглядатиметься як поразка США, що прирівнюватиметься до втечі з Афганістану, - політолог Піонтковський
19:31
У Сєверодонецьку кадирівці зруйнували мечеть та хотіли звинуватити ЗСУ
У Сєверодонецьку кадирівці зруйнували мечеть та хотіли звинуватити ЗСУ, - голова громади
19:30
Олександр Лукашенко виступає у Палаці незалежності. Мінськ, 2 липня 2022 року
Три дні тому Україна випустила по Білорусі ракети, - Лукашенко
19:23
На фото Збройні сили Україні
ЗСУ звільнили населений пункт на Південнобузькому напрямку та відбили штурм на Слов'янському, - Генштаб
19:10
ЗСУ знищили на Миколаївщині російський ЗРК "ТорМ1", бойові машини піхоти та десяток окупантів
19:02
Оновлено
обстріл Миколаїв
Нічні обстріли у Миколаєві: більшість ракет впали у передмісті
18:46
Фейк, Росія
Ключова ціль Росії насправді не Донбас, - радник міністра МВС
18:33
Прапор Каракалпакстану
У Каракалпакстані обурилися змінами до конституції Узбекистану. Є затримані після вуличних акцій
18:32
Маріуполь геноцид
Тільки 5% мешканців Маріуполя мають водопостачання
18:29
Пушилін призначив собі нових "міністрів". Вони з Сахаліну, Удмуртії та Нижнього Новгороду
Пушилін призначив собі нових "міністрів". Вони з Сахаліну, Удмуртії та Нижнього Новгорода
18:08
Ексклюзив
На фото Збройні сили України
Окупантів на Херсонщині залишилось небагато. ЗСУ поступово переходять до контрнаступу, - радник голови ОВА Хлань
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV