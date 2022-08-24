Українські нацгвардійці здобули три "золота" на міжнародних змаганнях Warrior Games-2022

Про це повідомляє у Telegram МВС України.Владислав Шатіло та Ігор Галушкою здобули золото з веслування, а Сергій Наумов завоював медаль із пауерліфтингу.

Раніше українська зборна здобула на Warrior Games-2022 3 золотих, 7 срібних і 3 бронзових медалі:

Майя Москвич – золота медаль у кульовій стрільбі з рушниці стоячи

Артем Лукашук – срібна медаль у кульовій стрільбі з рушниці стоячи

Сергій Калитюк - золота медаль у кульовій стрільбі у категорії SH1

Олександр Гавриленко - золота медаль у кульовій стрільбі стоячи у відкритій категорії

Рустам Росул – срібна медаль в індивідуальній гонці на час, срібна медаль у груповій гонці на хендбайку

Сергій Калитюк – срібна медаль в індивідуальній гонці на час, срібна медаль у груповій гонці на хендбайку

Віктор Легкодух – бронзова медаль в індивідуальній гонці на час та срібна медаль у груповій гонці на хендбайку

Дмитро Браницький – бронзова медаль в індивідуальній гонці на час на шосейному велосипеді

Юрій Зекун – бронзова медаль в індивідуальній гонці на час та срібна медаль у груповій гонці на шосейному велосипеді

Warrior Games — це адаптивні мультиспортивні змагання в США для військовослужбовців та ветеранів, які зазнали поранень під час виконання службових обов’язків. Програма налічує 12 видів змагань: велоспорт, веслування на тренажерах, пауерліфтинг, легка атлетика, стрільба з лука, гольф, кулькова стрільба, баскетбол на візках, регбі на візках, волейбол сидячі та плавання.

15 березня Володимир Зеленський повідомив у твіттері, що Україна вперше візьме участь у міжнародних змаганнях Warrior Games.