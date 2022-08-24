Українські нацгвардійці здобули три "золота" на міжнародних змаганнях Warrior Games-2022
На міжнародних спортивних змаганнях Warrior Games-2022 ветерани Національної гвардії України Владислав Шатіло, Ігор Галушка та Сергій Наумов здобули три золоті медалі у двох категоріях
Про це повідомляє у Telegram МВС України.Владислав Шатіло та Ігор Галушкою здобули золото з веслування, а Сергій Наумов завоював медаль із пауерліфтингу.
Раніше українська зборна здобула на Warrior Games-2022 3 золотих, 7 срібних і 3 бронзових медалі:
- Майя Москвич – золота медаль у кульовій стрільбі з рушниці стоячи
- Артем Лукашук – срібна медаль у кульовій стрільбі з рушниці стоячи
- Сергій Калитюк - золота медаль у кульовій стрільбі у категорії SH1
- Олександр Гавриленко - золота медаль у кульовій стрільбі стоячи у відкритій категорії
- Рустам Росул – срібна медаль в індивідуальній гонці на час, срібна медаль у груповій гонці на хендбайку
- Сергій Калитюк – срібна медаль в індивідуальній гонці на час, срібна медаль у груповій гонці на хендбайку
- Віктор Легкодух – бронзова медаль в індивідуальній гонці на час та срібна медаль у груповій гонці на хендбайку
- Дмитро Браницький – бронзова медаль в індивідуальній гонці на час на шосейному велосипеді
- Юрій Зекун – бронзова медаль в індивідуальній гонці на час та срібна медаль у груповій гонці на шосейному велосипеді
Warrior Games — це адаптивні мультиспортивні змагання в США для військовослужбовців та ветеранів, які зазнали поранень під час виконання службових обов’язків. Програма налічує 12 видів змагань: велоспорт, веслування на тренажерах, пауерліфтинг, легка атлетика, стрільба з лука, гольф, кулькова стрільба, баскетбол на візках, регбі на візках, волейбол сидячі та плавання.
- 15 березня Володимир Зеленський повідомив у твіттері, що Україна вперше візьме участь у міжнародних змаганнях Warrior Games.
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