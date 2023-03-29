Про це поінформували в Оперативному командуванні "Південь".

Зазначається, що ворог невпинно атакує правобережжя Дніпра на Півдні, попри зменшення атак РФ до 30 за добу, окупанти планово використовують керовані авіабомби. Такими надвечір 28 березня атакували Бериславський район Херсонщини.

Одночасно українські ракетники та артилеристи знищили 12 окупантів та човен ворожих ДРГ: "Результат виконання вогневих завдань нашими ракетно-артилерійськими підрозділами – демілітаризація 12 рашистів, чергового моторного човна, що окупанти намагалися використати для переміщення ДРГ між Дніпровськими островами, знищення безпілотного розвідника "Орлан-10" та багатоцільового тягача для артустановок".