Українським біженцям у іспанській Валенсії сказали виїхати на літо, щоб звільнити місце для туристів

Про це повідомляє España TOPNews.

Громадська асоціація "Калина", створена, щоб допомогти українцям оселитися у Валенсії, повідомила про сплеск запитів про допомогу з переселенням людей із наближенням літа. Видання повідомляє, що власники приміщень, які тимчасово прихистили біженців з України, сказали шукати нове місце для проживання на літо.

Зазначають, що ті люди, які пройшли через офіційні організації, такі як Червоний Хрест і Карітас, є у більшій безпеці, аніж ті, хто організував проживання самостійно. Вони більше ризикували бути покинутими.

Представники громадської організації кажуть, що людям, які пропонували розмістити біженців, "говорили, що вони отримають якусь допомогу від установ, але минуло кілька місяців, а цього не було".

Благодійні організації наголошують на тому, що рівень підтримки, необхідної для боротьби з цими вразливими жінками та дітьми, залишається значущим, оскільки війна продовжує вирувати в Україні, і потрібна додаткова допомога з боку іспанської влади.

17 травня королівська сім'я разом з принцесою відвідали громаду українських біженців у Мадриді.

22 травня державна урядова організація Іспанії підписала угоду з Іспанським Червоним Хрестом, згідно з якою надасть доступ до своїх онлайн-курсів.

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