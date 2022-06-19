English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна біженці з України Українським біженцям у іспанській Валенсії сказали виїхати на літо, щоб звільнити місце для туристів

Українським біженцям у іспанській Валенсії сказали виїхати на літо, щоб звільнити місце для туристів

19 червня, 2022 неділя
22:39
біженці з України

Українців, які знайшли притулок у прибережних районах Валенсії, просять залишити свої помешкання з настанням літнього сезону

Про це повідомляє España TOPNews.

Громадська асоціація "Калина", створена, щоб допомогти українцям оселитися у Валенсії, повідомила про сплеск запитів про допомогу з переселенням людей із наближенням літа. Видання повідомляє, що власники приміщень, які тимчасово прихистили біженців з України, сказали шукати нове місце для проживання на літо.

Зазначають, що ті люди, які пройшли через офіційні організації, такі як Червоний Хрест і Карітас, є у більшій безпеці, аніж ті, хто організував проживання самостійно. Вони більше ризикували бути покинутими.

Представники громадської організації кажуть, що людям, які пропонували розмістити біженців, "говорили, що вони отримають якусь допомогу від установ, але минуло кілька місяців, а цього не було".

Благодійні організації наголошують на тому, що рівень підтримки, необхідної для боротьби з цими вразливими жінками та дітьми, залишається значущим, оскільки війна продовжує вирувати в Україні, і потрібна додаткова допомога з боку іспанської влади.

  • 17 травня королівська сім'я разом з принцесою відвідали громаду українських біженців у Мадриді. 
  • 22 травня державна урядова організація Іспанії підписала угоду з Іспанським Червоним Хрестом, згідно з якою надасть доступ до своїх онлайн-курсів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Іспанія
Читайте також:
Олексій Данілов
18 червня, 2022 субота
Не розумію, з якого переляку Подоляк є голосом армії, бачив його тільки на пеньках у Януковича, - Данілов
Командир полку "Азов" Денис Прокопенко
18 червня, 2022 субота
У "Азові" повідомили про передачу командування від полоненого Дениса Редиса (Прокопенка) до майора Микити Надточія
Прапор Литви
18 червня, 2022 субота
Якщо Держдума "скасує" незалежність Литви, Євросоюз має розірвати відносини з Росією, - євродепутати
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.49
    Купівля 34.49
    Продаж 35.36
  • EUR
    Купівля 35.94
    Продаж 37.28
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
19 червня
22:46
російська САУ окупанти
На Сході ЗСУ знищили самохідну артилерійську установку росіян
22:40
Координатор ГО "Поклик Яру" Павло Добротворський
Віддав життя за Батьківщину засновник молодіжної спільноти "Поклик Яру", черкащанин Павло Добротворський
22:31
Аналітика
Сергій Згурець
HIMARS на Сході дозволить ЗСУ контролювати всю лінію фронту. Колонка Сергія Згурця
22:28
розбита російська техніка
Україна повезе виставку знищеної російської техніки столицями Європи, - Резніков
22:10
На фото Еймон Гілмор з поліцією та пресою
Спецпредставник ЄС з прав людини відвідав Бучу та Ірпінь
22:04
Шмигаль
Шмигаль назвав переваги для України від статусу кандидата в члени ЄС
21:44
Євроcoюз ЄС
Франція намагається розблокувати вето болгар щодо початку перемовин про вступ до ЄС з Північною Македонією
21:39
На фото зброя, яку ідентифікували журналісти
The New York Times: Більшість зброї, яку використовує Росія, є некерованою
21:31
Філіп Кіркоров
Поліція Кишиневу не дала Кіркорову виступити з концертом на проросійському мітингу
21:29
Азов Азовсталь
РосЗМІ заявили про перевезення з ОРДЛО до СІЗО Москви полонених командирів з Азовсталі
20:59
гроші, які вилучили правоохоронці
В Раді закликають президента і уряд до перемовин про списання держборгу
20:52
Володимир Путін
"Скажених собак неможливо вилікувати. Їх слід вбити", - Чубаров про Путіна
20:28
McDonald's
"Процес рухається": Кулеба про поновлення роботи МакДональдз в Україні
20:19
Ексклюзив
На фото очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Росіяни понад 3 місяці не можуть пройти 30% Луганської області, яка залишилася підконтрольна Україні, - Сергій Гайдай
20:06
На фото БТР M113 AS4
Австралія відправила в Україну 4 бронемашини M113AS4
20:04
зброя автомат ак
Очільник МЗС Італії розкритикував свою партію за бажання перестати постачати зброю Україні, - ЗМІ
19:59
ракета
Росія завдала ракетного удару по Очакову. Цілили у порт
19:56
Казахстан
Казахстан блокує транзит російського вугілля, а Росія перестала відвантажувати казахську нафту
19:52
Олександр Щеголєв
Ексначальник СБУ Києва Щеголєв, обвинувачений в розстрілі Майдану, втік з України, - ЗМІ
19:36
Ексклюзив
Марк Фейгін
Зміни в Росії неминучі: хтось готується замінити Путіна, а хтось не хоче бути крайнім, - Марк Фейгін
19:32
ракета
У Чернігівській ОВА попередили про можливі ракетні удари ворога по залізниці
19:26
Ексклюзив
Окупанти, Мелітополь
На Запоріжжі ворог веде інформаційно-диверсійну роботу, - голова ОВА Старух
19:25
На фото знищена військова техніка окупантів
ЗСУ відбили ворожий штурм на Донеччині, тривають бої за Сєверодонецьк, - Генштаб
19:19
окупанти
Окупанти захопили Запорізький залізорудний комбінат, в ОВА заявляють про небезпеку зараження вод
19:14
Італія
Італія зможе пережити зиму без російського газу, - глава енергетичної компанії Eni
19:13
Рефат Чубаров в ефірі Еспресо
Знищення Керченського мосту є військовою необхідністю, - Чубаров
18:57
На фото дорожній трафік у Києві
Нацполіція залучатиме водіїв та пасажирів таксі до пошуку зниклих дітей
18:37
На фото вказівник вулиць на розі Дерибасівської та Пушкінської
Труханов не підтримує перейменування вулиці Пушкінської в Одесі
18:15
Ексклюзив
Глен Грант
Війна триватиме від пів року до року, – британський військовий експерт Глен Грант
18:02
У Києві відновлять автомобільний рух між мостами Метро й Патона
17:59
Через сходження вагонів на Черкащині змінено маршрут кількох поїздів
17:59
Ексклюзив
Токаєв з Путіним
Казахстан є однією з цілей для Путіна, - полковник Костенко
17:54
Візи для відвідин України росіяни отримуватимуть через третю країну
17:32
школярі, діти
За кордоном зараз 15% українських школярів
17:28
Олаф Шольц
Шольц закликав модернізувати ЄС, щоб полегшити прийняття нових членів
17:27
Ексклюзив
окупанти
На Заході бояться, що перенесення війни на територію Росії стимулюватиме росіян до загальної мобілізації, - Віктор Чумак
17:21
військові навчання
Рада звільнила військовослужбовців від сплати військового збору
17:09
бомбосховища
Всі новобудови матимуть надійні бомбосховища. Закон прийнято за основу
17:05
Мер Чернігова Владислав Атрошенко
"Дискредитують подібними діями президента". Мера Чернігова Атрошенка не випустили до Польщі, де він мав домовлятися про допомогу у відновленні міста
16:56
газове родовище
Болгарія почала отримувати газ із Азербайджану на заміну російському, - ЗМІ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV