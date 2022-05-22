Інститут Сервантеса сприятиме вивченню іспанської мови українськими біженцями
Державна урядова організація Іспанії підписала угоду з Іспанським Червоним Хрестом, згідно з якою надасть доступ до своїх онлайн-курсів
Про це пише USA News.
Інститут Сервантеса надасть 6500 безкоштовних ліцензій для онлайн-курсів вивчення мови. Угода спрямована на інтеграцію біженців українського походження в Іспанію та сприяння вивченню мови.
Видання зазначає, що це перша угода, яка була оформлена відповідно до стандартної моделі угоди між Інститутом Сервантеса та автономними спільнотами. Акція є частиною єдиного договору, прийнятого Радою директорів 31 березня 2022 року Інституту Сервантеса.
"Це підтверджує ідею, що працювати заради культури та освіти – це відданість миру, демократичним цінностям та порозумінню між народами", - йдеться у повідомленні урядової організації.
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