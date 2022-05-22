Інститут Сервантеса сприятиме вивченню іспанської мови українськими біженцями

Про це пише USA News.

Інститут Сервантеса надасть 6500 безкоштовних ліцензій для онлайн-курсів вивчення мови. Угода спрямована на інтеграцію біженців українського походження в Іспанію та сприяння вивченню мови.

Видання зазначає, що це перша угода, яка була оформлена відповідно до стандартної моделі угоди між Інститутом Сервантеса та автономними спільнотами. Акція є частиною єдиного договору, прийнятого Радою директорів 31 березня 2022 року Інституту Сервантеса.

"Це підтверджує ідею, що працювати заради культури та освіти – це відданість миру, демократичним цінностям та порозумінню між народами", - йдеться у повідомленні урядової організації.

17 квітня король та королева Іспанії відвідали центр прийому українських біженців.

21 квітня до Києва завітав прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес разом зі своєю данською колегою прем'єр-міністром Метте Фредеріксен провели зустріч з президентом Володимиром Зеленським та відвідали місця на Київщині, де російські окупанти вчинили воєнні злочини.

Іспанія відправила в Україну нову партію військової допомоги. Зокрема, країна надала 200 тонн боєприпасів і військових вантажів, а також бронеавтомобілі.

20 травня міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що країна підтримує прагнення України вступити до Євросоюзу.

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