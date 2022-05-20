Іспанія підтримує інтеграцію України до ЄС, - очільник МЗС
Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що країна підтримує прагнення України вступити до Євросоюзу
Про це повідомляє Reuters, передає НВ.
"Якщо звіт Єврокомісії буде сприятливим, Іспанія підтримає прагнення України стати кандидатом, і після цього глави держав та урядів зустрінуться, щоб обговорити, як це може статися", - сказав він.
Міністр додав, що також вітає пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона щодо створення нової європейської спільноти, до якої могли б приєднатися країни, які не входять до блоку.
"Європа має визначити себе перед майбутніх викликів і майбутнього розширення, якщо воно відбудеться. Ідея (Макрона, - ред.) знаходиться в цих рамках роздумів, і Іспанія вітає все, що просуває процес європейської інтеграції", - сказав він.
- Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що процес вступу України до Євросоюзу триватиме роками чи десятиліттями.
- Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина підтримує членство України в Євросоюзі в перспективі.
- Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина буде підтримувати Україну в інтеграції до Євросоюзу, але для набуття членства мають бути виконані всі необхідні критерії.
- Польща і Португалія планують підготувати привабливі рішення для України, які наблизять членство держави в Євросоюзі.
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