Іспанія підтримує інтеграцію України до ЄС, - очільник МЗС

Про це повідомляє Reuters, передає НВ.

"Якщо звіт Єврокомісії буде сприятливим, Іспанія підтримає прагнення України стати кандидатом, і після цього глави держав та урядів зустрінуться, щоб обговорити, як це може статися", - сказав він.

Міністр додав, що також вітає пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона щодо створення нової європейської спільноти, до якої могли б приєднатися країни, які не входять до блоку.

"Європа має визначити себе перед майбутніх викликів і майбутнього розширення, якщо воно відбудеться. Ідея (Макрона, - ред.) знаходиться в цих рамках роздумів, і Іспанія вітає все, що просуває процес європейської інтеграції", - сказав він.

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що процес вступу України до Євросоюзу триватиме роками чи десятиліттями.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина підтримує членство України в Євросоюзі в перспективі.

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина буде підтримувати Україну в інтеграції до Євросоюзу, але для набуття членства мають бути виконані всі необхідні критерії.

Польща і Португалія планують підготувати привабливі рішення для України, які наблизять членство держави в Євросоюзі.