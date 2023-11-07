"Українським розподільним мережам" передали держпакет акцій п’яти операторів обленерго

Про це повідомили у пресслужбі Міненергетики.

"АТ "Українські розподільні мережі" набуло права акціонера державних пакетів акцій ще п’яти операторів системи розподілу. Йдеться про ПАТ "Запоріжжяобленерго", ВАТ "Тернопільобленерго", ПАТ "Черкасиобленерго", АТ "Харківобленерго" й АТ "Сумиобленерго" (25%).

У підсумку "Українські розподільні мережі" набули право акціонера вже в семи операторах системи розподілу електроенергії у різних регіонах країни.

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що таке рішення має на меті посилення енергетичної безпеки держави.

Очільник Міненерго відзначив важливість системної співпраці операторів для отримання необхідної міжнародної допомоги. У міністерстві також додали, що також важливою складовою роботи товариства є єдина технічна політика уніфікація потреб у закупівлях електроенергетичного обладнання. Це сприятиме посиленню ефективності роботи компаній та відповідно надійності надання послуг споживачам.

"Компанія "УРМ" ставить за мету консолідувати зусилля для залучення кращих світових практик у розвиток мережевого господарства України. Ми спільно маємо віднайти та впровадити нові технологічні рішення, сформувати єдину технічну політику для підвищення рівня стійкості енергетичної системи. А також створити умови для надійного, ефективного функціонування та розвитку ОСР в умовах трансформації енергоринку, інтеграції з об’єднаною енергосистемою Європи", – прокоментував в. о. генерального директора АТ "УРМ" Артем Мартинюк.