Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка "Українським розподільним мережам" передали держпакет акцій п’яти операторів обленерго

"Українським розподільним мережам" передали держпакет акцій п’яти операторів обленерго

7 листопада, 2023 вiвторок
06:33
Економіка Електроенергія

Міністерство енергетики України передало АТ "Українські розподільні мережі" державні пакети акцій п’яти операторів системи розподілу

Про це повідомили у пресслужбі Міненергетики.

"АТ "Українські розподільні мережі" набуло права акціонера державних пакетів акцій ще п’яти операторів системи розподілу. Йдеться про ПАТ "Запоріжжяобленерго", ВАТ "Тернопільобленерго", ПАТ "Черкасиобленерго", АТ "Харківобленерго" й АТ "Сумиобленерго" (25%). 

У підсумку "Українські розподільні мережі" набули право акціонера вже в семи операторах системи розподілу електроенергії у різних регіонах країни. 

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що таке рішення має на меті посилення енергетичної безпеки держави. 

Очільник Міненерго відзначив важливість системної співпраці операторів для отримання необхідної міжнародної допомоги. У міністерстві також додали, що також важливою складовою роботи товариства є єдина технічна політика  уніфікація потреб у закупівлях електроенергетичного обладнання. Це сприятиме посиленню ефективності роботи компаній та відповідно надійності надання послуг споживачам. 

"Компанія "УРМ" ставить за мету консолідувати зусилля для залучення кращих світових практик у розвиток мережевого господарства України. Ми спільно маємо віднайти та впровадити нові технологічні рішення, сформувати єдину технічну політику для підвищення рівня стійкості енергетичної системи. А також створити умови для надійного, ефективного функціонування та розвитку ОСР в умовах трансформації енергоринку, інтеграції з об’єднаною енергосистемою Європи", – прокоментував в. о. генерального директора АТ "УРМ" Артем Мартинюк.

  • Створення УРМ як єдиного оператора обленерго передбачене постановою Кабінету Міністрів від 29 листопада 2022 року. Статутний капітал АТ у розмірі 1,514 млрд грн сформували шляхом внесення державних пакетів акцій "Хмельницькобленерго" та "Миколаївобленерго".

 
Читайте також:
Оксана Забужко
Автор Оксана Забужко
5 листопада, 2023 неділя
Як ФСБ готує свої ІПСО, фальшуючи Шевченка
5 листопада, 2023 неділя
Зеленський дав доручення готуватися до президентських виборів 31 березня 2024 року, - нардеп Гончаренко
На фото: Володимир Зеленський
4 листопада, 2023 субота
"Це ризикована поїздка": експерт-міжнародник Семиволос про візит Зеленського до Ізраїлю
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.19
    Купівля 37.19
    Продаж 37.79
  • EUR
    Купівля 39.6
    Продаж 40.56
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
7 листопада
07:12
Оновлено
Севастополь. Крим
Окупанти повідомили про атаку 17 безпілотників на Крим і роботу системи ППО
06:55
ППО
Західні партнери надали Україні всі обіцяні системи ППО, але їх треба більше, - Ігнат
06:34
загранпаспорт рф
В Енергодарі й Генічеську окупанти складають для росгвардії списки тих, хто відмовляється від паспорта РФ, - рух "Жовта стрічка"
06:18
ракета
Росія збільшила виробництво ракет швидше, ніж прогнозували, - ISW
06:06
Ентоні Блінкен
Блінкен у Туреччині обговорив підтримку України з очільником МЗС Фіданом
05:37
офіційний представник Пентагону Патрік Райдер
У Пентагоні озвучили чотири головні завдання на Близькому Сході
05:08
розбита російська техніка
ЗСУ розширили контроль над позиціями на Лівобережній Херсонщині, - ISW
04:40
Беньямін Нетаньягу
Ізраїль відмовляється від припинення вогню у Газі, доки не буде звільнено заручників
03:44
Нігерія
У посольстві Канади в Нігерії прогримів вибух: загинули двоє людей
03:16
Анналена Бербок
Україна залишається на першому місці, - Бербок про зустріч очільників МЗС країн G7
02:48
Росія, Бурятія, пожежа ,світ
У столиці Бурятії спалахнула масштабна пожежа в торговому центрі
02:20
Ірландія
Уряд Ірландії планує заохотити біженців з України до працевлаштування
01:52
Газа, Ізраїль завдає авіаударів
США планують передати Ізраїлю високоточні бомби, - WSJ
01:24
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва
У Бразилії розпочали військову операцію проти банд наркоторговців
00:56
Жозеп Боррель
Війна в Ізраїлі впливає на підтримку України, - Боррель
00:29
Михайло Мудрик (ліворуч), Тоттенгем - Челсі
Мудрик допоміг "Челсі" розбити "Тоттенгем" у лондонському дербі
00:28
ЄС - Україна
ЄС підтримає початок переговорів про вступ з Україною й Молдовою, - ЗМІ
2023, понедiлок
6 листопада
23:52
Невертон (праворуч) та Олександр Тимчик, Динамо - Шахтар
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 13-го туру
23:49
кіберзахист
Південна Корея, США і Японія створюють групу для блокування кібердіяльності КНДР
23:27
Дональд Трамп
Трамп відмовився від пропозиції Зеленського відвідати Україну
23:03
Загибель помічника Залужного Чистякова
Голова МВС Клименко розповів про обставини загибелі помічника Залужного
23:01
Антоніу Гутерреш
Генсек ООН Гуттереш заявив, що Газа перетворюється "на кладовище дітей"
22:57
Яхта Шахерезада
В Італії спустили на воду арештовану яхту Путіна
22:54
Оновлено
Загибель помічника Залужного Чистякова
Помічник Залужного загинув внаслідок вибуху в Київській області
22:30
Ізраїль, влучення ракети, випущеної з південного Лівану
Ізраїль вдарив по пускових точках та позиціях "Хезболли" у Лівані
22:08
Ексклюзив
Уряд України
Мінфін хоче стягнути з місцевих громад борги часів Януковича, - виконавчий директор Асоціації міст України
22:08
Оновлено
"Ворскла" - "Минай" 0:0. 5 листопада 2023 року
УПЛ: результати всіх матчів 13-го туру чемпіонату України з футболу
22:07
Матеуш Моравецький
Дуда довірив Моравецькому право сформувати новий уряд Польщі
21:54
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Виробництво українських дронів-камікадзе великої дальності та надсекретна ракетна програма. Колонка Сергія Згурця
21:09
Володимир Зеленський
Зеленський розкритикував обговорення виборів під час війни
20:50
Оновлено
Керч. 4 листопада 2023 року
ЗСУ підтвердили пошкодження російського ракетоносія "Аскольд" під час атаки по заводу "Залив" у Керчі
20:23
Джарилгач
Окупанти знищили найціннішу степову ділянку Джарилгацького нацпарку, – Міндовкілля
20:20
Гітанас Науседа
Нові конфлікти відвертають увагу світу від України, яка є пріоритетом для Литви, - Науседа
20:02
OPINION
Ігор Гулик
Драбина виборів і фіглярі хаосу
19:52
на фото: прапор Південно-Африканської Республіки
ПАР відкликає всіх своїх дипломатів з Ізраїлю
19:38
Ексклюзив
Російська пропаганда на тлі війни в Ізраїлі
Кремль удвічі наростив темпи пропаганди в Європі: у МКІП розповіли, на які 3 країни ЄС РФ поширюватиме її найбільше
19:26
Зеленський провів телефонну розмову з еміром Катару Аль Тані
Україна відновила контакти зі Сьєрра-Леоне на найвищому рівні після 20-річної паузи, - Зеленський
19:15
За добу на основних ділянках фронту відбулося 57 боєзіткнень, - Генштаб
19:13
Наслідки нічної атаки по Одещині 5 листопада
Центр стратегічних комунікацій спростував російський фейк, нібито в атаці по Одесі винна українська ППО
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 621 дня війни: Армія дронів за тиждень уразила 335 позицій росіян, а Україна нарощує виробництво власної зброї
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV