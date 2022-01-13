Український авіатрафік наближається до доковідних показників, - "Украерорух"

Про це повідомляє пресслужба Украероруху.



"У повітряному просторі, що знаходиться під відповідальністю України, в 2021 р.було, зокрема, здійснено 29 тис. 637 внутрішніх польотів (на 40,4% більше в порівнянні з 2020 р. і тільки на 3,7% менше в порівнянні з 2019 р.), 116 тис. 932 міжнародних польотів (+69,8% і -28,2%, відповідно) і 83 тис. 944 транзитних польотів (+61,2% і -40,8 %, відповідно)", - пишуть на сайті підприємства.



Зазначається, що в грудні 2021 року обсяги перевезень досягли 92,3% докризових обсягів, а кількість транзитних рейсів майже зрівнялася з відповідним показником 2019 р.досягти цих показників стало можливо завдяки відновленню польотів в Сімферопольському районі польотної інформації.



"2021 рік, незважаючи на вже звичні реалії, викликані пандемією і пов'язаними з нею обмеженнями, дав нам надію на повне відновлення трафіку в повітряному просторі України в поточному році. Зовнішні фактори-вакцинація населення і прийняття нових реалій авіаподорожей, наша проактивна робота по залученню авіакомпаній до виконання транзитних польотів у повітряному просторі України дозволили на кінець року фактично досягти рівня перевезень за аналогічний період до 2019 року", - сказав керівник "Украероруху" Андрій Ярмак.

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