Український боксер Усик заявив про плани зіграти в УПЛ
Український боксер Олександр Усик заявив, що планує зіграти у вищому дивізіоні чемпіонату України з футболу
Про це він розповів у інтерв'ю Профутболу.
За словами Усика він вже зіграв у товариському матчі за клуб першої ліги "Полісся" і тепер хоче виступити у прем'єр-лізі.
"У мене вже одна дитяча мрія здійснилася. Я грав у Туреччині за професійну футбольну команду "Полісся". А зараз, коли хлопці трохи попрацюють, і з Божою допомогою – вища ліга. І я думаю, що мені дадуть 7 хвилин другого тайму зіграти у вищій лізі Я готуватимусь, трохи скину вагу, щоб бути на полі швидшим", - сказав Усик.
"Полісся" після трьох турів йде без втрат та разом з "Карпатами" лідирує у першій лізі.
Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) в надважкій вазі.
- 4 лютого 2022 року в Туреччині Олександр Усик вийшов на матч проти рівненського "Вереса" у складі житомирського "Полісся".
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