Усик дебютував у професійному футболі

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Олександр Усик вийшов за "Полісся" на 77-й хвилині у матчі проти рівненського "Вереса" в рамках товариського турніру Winter Cup, коли рахунок на полі був 2:1 на користь житомирян.



Усик замінив форварда Пилипа Будківського і повинен зіграти центрального нападника.

"Полісся" пішло на зимову перерву на дев'ятому місці в першій лізі. Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Усик до 15 років займався футболом у сімферопольській "Таврії".



Відео матчу: 30 січня стало відомо, що чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик зіграє за футбольний клуб "Полісся".

2 лютого промоутер Олександра Усика Олександр Красюк висловив переконання, що участь боксера у професійних футбольних матчах за "Полісся" не несе загрози його здоров'ю. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb