Усик дебютував у професійному футболі
Український боксер Олександр Усик вийшов на матч проти рівненського "Вереса" у складі житомирського "Полісся"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Олександр Усик вийшов за "Полісся" на 77-й хвилині у матчі проти рівненського "Вереса" в рамках товариського турніру Winter Cup, коли рахунок на полі був 2:1 на користь житомирян.
Усик замінив форварда Пилипа Будківського і повинен зіграти центрального нападника.
"Полісся" пішло на зимову перерву на дев'ятому місці в першій лізі.
Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Усик до 15 років займався футболом у сімферопольській "Таврії".
Відео матчу:
- 30 січня стало відомо, що чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик зіграє за футбольний клуб "Полісся".
- 2 лютого промоутер Олександра Усика Олександр Красюк висловив переконання, що участь боксера у професійних футбольних матчах за "Полісся" не несе загрози його здоров'ю.
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