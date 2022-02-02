Промоутер оцінив ризики, які несе участь Усика у матчі з професійними футболістами
Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк висловив переконання, що участь українського боксера у професійних футбольних матчах за "Полісся" не несе загрози його здоров'ю
Про це повідомляє Tribuna.com.
За його словами, участь Усика у складі команди першої ліги "Полісся" з Житомира у передсезонному турнірі Winter Cup в Туреччині є маркетинговим ходом.
"Усик є дуже свідомою особою. Він дуже скрупульозно ставиться до своєї боксерської кар’єри, здоров’я – саме те, на чому базується його кар’єра. Я впевнений, що жодних ризиків ця подія не буде для нього нести. Участь Усика у цьому турнірі носить маркетингову ціль. Привабити якнайбільше уваги до цієї події. Думаю, що його особистість добре впорається з цією метою", - сказав Красюк.
Він додав, що казати про те, що Усик гратиме якусь принципову роль на футбольному полі неправильно.
"Він не є професійним футболістом, а є професійним боксером. Ми можемо запросити професійного футболіста на боксерський ринг і не будемо від нього чекати якихось надзвичайних дій", – переконаний Красюк.
3 лютого "Полісся" зіграє з "Вересом". Також в турнірі візьмуть участь "Металіст" та "Чорноморець".
"Полісся" пішло на зимову перерву на дев'ятому місці в першій лізі.
Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Усик до 15 років займався футболом у сімферопольській "Таврії".
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30 січня стало відомо, що чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик зіграє за футбольний клуб "Полісся".
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