Промоутер оцінив ризики, які несе участь Усика у матчі з професійними футболістами

Про це повідомляє Tribuna.com.

За його словами, участь Усика у складі команди першої ліги "Полісся" з Житомира у передсезонному турнірі Winter Cup в Туреччині є маркетинговим ходом.

"Усик є дуже свідомою особою. Він дуже скрупульозно ставиться до своєї боксерської кар’єри, здоров’я – саме те, на чому базується його кар’єра. Я впевнений, що жодних ризиків ця подія не буде для нього нести. Участь Усика у цьому турнірі носить маркетингову ціль. Привабити якнайбільше уваги до цієї події. Думаю, що його особистість добре впорається з цією метою", - сказав Красюк.

Він додав, що казати про те, що Усик гратиме якусь принципову роль на футбольному полі неправильно.

"Він не є професійним футболістом, а є професійним боксером. Ми можемо запросити професійного футболіста на боксерський ринг і не будемо від нього чекати якихось надзвичайних дій", – переконаний Красюк.

3 лютого "Полісся" зіграє з "Вересом". Також в турнірі візьмуть участь "Металіст" та "Чорноморець".

"Полісся" пішло на зимову перерву на дев'ятому місці в першій лізі.

Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Усик до 15 років займався футболом у сімферопольській "Таврії".

30 січня стало відомо, що чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик зіграє за футбольний клуб "Полісся".

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