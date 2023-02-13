Український боксер, якого порівнювали з Кличком, назвав причину першої поразки у кар'єрі
Українець Віктор Вихрист заявив, що відмовився від продовження бою з кубинцем Леньєром Перо через біль у ребрах
Про це повідомляє Figtnews.
За словами Вихриста, після пропущеного від кубинця у восьмому раунді удару, біль став таким нестерпним, що він не мг продовжувати поєдинок.
"Після шостого раунду у мене боліли ребра, але я вирішив продовжити бій. Біль посилювався і не дозволяв мені битися на повну силу. Розумів, що перемагаю за очками та контролюю бій, але після пропущеного удару у восьмому раунді біль був настільки нестерпним, що я більше не міг рухатися", - розповів Вихрист.
Для українського боксера, якого через зріст 196 см та зовнішню схожість порівнювали з Володимиром Кличком, ця поразка стала першою серед професіоналів. Українець програвав кубинцю на аматорському рингу.
- 12 лютого Віктор Вихрист поступився технічним нокаутом Леньєру Перо та зазнав першої поразки у кар'єрі серед професіоналів.
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