Про це повідомляє Figtnews.

За словами Вихриста, після пропущеного від кубинця у восьмому раунді удару, біль став таким нестерпним, що він не мг продовжувати поєдинок.

"Після шостого раунду у мене боліли ребра, але я вирішив продовжити бій. Біль посилювався і не дозволяв мені битися на повну силу. Розумів, що перемагаю за очками та контролюю бій, але після пропущеного удару у восьмому раунді біль був настільки нестерпним, що я більше не міг рухатися", - розповів Вихрист.

Для українського боксера, якого через зріст 196 см та зовнішню схожість порівнювали з Володимиром Кличком, ця поразка стала першою серед професіоналів. Українець програвав кубинцю на аматорському рингу.