Український чемпіон Bellator розповів, коли планує захищати титул
Українець Ярослав Амосов заявив, що планує провести захист чемпіонського титулу Bellator у вересні 2023 року
Про це Амосов сказав у інтерв'ю Віддушівдушу.
"Тільки почали відпочивати від останніх боїв. Я думаю, що можна було б просити поєдинок на вересень. Зараз поки виїхати потрібно, тренуватися нормально. Зараз ми теж тренуємося, але робимо таку собі фізкультуру", - розповів Амосов.
Він додав, що його наступним суперником, ймовірно, стане ямаєць Джейсон Джексон.
"У мене побажань з приводу суперника немає, тому що я не вибираю вже. Я захищаю пояс. Думаю, у мене буде Джейсон Джексон", - припустив Амосов.
26 лютого у Дубліні українець переміг американця Логана Сторлі, який володів поясом "тимчасового" чемпіона Bellator та захистив титул у напівсередній вазі (до 77 кг).
- 26 лютого Ярослав Амосов захистив титул Bellator у поєдинку проти Логана Сторлі.
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