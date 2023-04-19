Про це Амосов сказав у інтерв'ю Віддушівдушу.

"Тільки почали відпочивати від останніх боїв. Я думаю, що можна було б просити поєдинок на вересень. Зараз поки виїхати потрібно, тренуватися нормально. Зараз ми теж тренуємося, але робимо таку собі фізкультуру", - розповів Амосов.

Він додав, що його наступним суперником, ймовірно, стане ямаєць Джейсон Джексон.

"У мене побажань з приводу суперника немає, тому що я не вибираю вже. Я захищаю пояс. Думаю, у мене буде Джейсон Джексон", - припустив Амосов.

26 лютого у Дубліні українець переміг американця Логана Сторлі, який володів поясом "тимчасового" чемпіона Bellator та захистив титул у напівсередній вазі (до 77 кг).