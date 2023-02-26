Українець Амосов захистив чемпіонський титул Bellator у бою зі Сторлі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Ярослав Амосов захищав титул Bellator у напівсередній вазі (до 77 кг) у поєдинку проти "тимчасового" чемпіона Логана Сторлі.

????????????????????????????????! ????????@YaroslavAmosov defends his @BellatorMMA welterweight crown in his first fight since returning to MMA!



A clinic of a performance.#BellatorDublin | #Bellator291 pic.twitter.com/NvzkJ0rUsb — Virgin Media Sport (@VMSportIE) February 25, 2023

В усіх 5 раундах українець показав тотальну перевагу над американцем і одностайним рішення суддів був визнаний переможцем.

Напередодні поєдинку відбулася церемонія зважування, під час якої обидва суперники показали однакову вагу - 76,84 кг.

Українець здобув чемпіонський пояс у червні 2021 року, коли переміг за очками бразильця Дугласа Ліму. У травні 2022 року він мав захищати титул проти британця Майкла Пейджа, проте вступив до лав Тероборони у рідному Ірпені. Бій було скасовано, а Пейдж у поєдинку за тимчасовий титул поступився Сторлі.

Ярослав Амосов уже зустрічався з американцем у листопаді 2020 року та переміг його роздільним рішенням суддів.