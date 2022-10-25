Про це повідомив Національний комітет Товариства Червоного Хреста України

"Червоний Хрест України закликає партнерів з Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця до необхідності запровадження жорстких заходів щодо недопущення таких дій російським Червоним Хрестом", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що російський Червоний Хрест вкотре порушує принцип нейтральності, розпочавши підтримку політичної акції #МИВМЄСТЄ, започаткованої Москвою, в рамках якої передбачена допомога військовослужбовцям.

Російський Червоний Хрест є учасником Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (не плутати з Міжнародним комітетом Червоного Хреста) – міжнародного гуманітарного руху, в якому беруть участь близько 97 мільйонів добровольців у всьому світі.

Задекларована мета МРЧХ – "захист людського життя та здоров'я, запобігання людським стражданням та їх полегшення, незалежно від раси, релігійних та політичних поглядів".

Міжнародний комітет Червоного Хреста і Товариство Червоного Хреста в Україні не мають зв’язку із Російським Червоним Хрестом.

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