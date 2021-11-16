Український ексчемпіон пояснив, чому кращі часи Ломаченка залишилися у минулому

Про це Гвоздик заявив у інтерв'ю Boxing Studio у Instagram.

За його словами, Ломаченко вже пройшов пік своїх можливостей, проте досі багато на що здатен.

"Швидше за все, Вася свій пік уже пройшов, але він не далекий від нього. Він дуже різнобічний. Але все одно його пікові кондиції вже позаду. Це моя думка. Та він, як і раніше, недалеко від них", – сказав Гвоздик, який був чемпіоном світу WBC (Всесвітньої боксерської ради) у напівважкій вазі (до 79,4 кг).

У жовтні 2020 володар пояса IBF (Міжнародної боксерської федерації) Теофімо Лопес завдав поразки Василю Ломаченку в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) та позбавив його титулів WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації).

Василь Ломаченко 11 грудня у Нью-Йорку проведе свій наступний бій з колишнім чемпіоном світу IBF Річардом Коммі з Гани.



Нагадаємо, 10 листопада британський боксер Джош Тейлор заявив, що американець Теофімо Лопес боїться битися з Василем Ломаченком, який у першому поєдинку програв через травму.

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