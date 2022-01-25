Український ексчемпіон світу оголосив про бій проти американського нокаутера

Про це повідомляє BoxingScene.

За його словами, він одразу прийняв пропозицію про бій з американцем, який виграв нокаутом усі свої 14 поєдинків.

"Я прийняв цей бій, щойно його запропонували. Я давно не бився і хотів повернутися на ринг якнайшвидше. Особливо схвильований тим, що матиму можливість зустрітися з молодим і хорошим суперником", - сказав Постол.

Бій Постол - Расселл відбудеться 26 лютого у Лас-Вегасі (США).

Востаннє українець виходив на ринг у серпні 2020 року та програв за очками Хосе Раміресу зі США.

38-річний Віктор Постол у 2015-2016 роках володів титулом чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради) у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг).

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb