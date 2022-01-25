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Головна Спорт Український ексчемпіон світу оголосив про бій проти американського нокаутера

Український ексчемпіон світу оголосив про бій проти американського нокаутера

25 січня, 2022 вiвторок
11:44
Спорт Віктор Постол та Хосе Рамірес (ліворуч)

Український боксер Віктор Постол 26 лютого проведе бій проти американця Гарі Антуана Расселла

Про це повідомляє BoxingScene.

За його словами, він одразу прийняв пропозицію про бій з американцем, який виграв нокаутом усі свої 14 поєдинків.   

"Я прийняв цей бій, щойно його запропонували. Я давно не бився і хотів повернутися на ринг якнайшвидше. Особливо схвильований тим, що матиму можливість зустрітися з молодим і хорошим суперником", - сказав Постол. 

Бій Постол - Расселл відбудеться 26 лютого у Лас-Вегасі (США).  

Востаннє українець виходив на ринг у серпні 2020 року та програв за очками Хосе Раміресу зі США.  

38-річний Віктор Постол у 2015-2016 роках володів титулом чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради) у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг). 

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Бокс
Віктор Постол
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