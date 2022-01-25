Український ексчемпіон світу оголосив про бій проти американського нокаутера
Український боксер Віктор Постол 26 лютого проведе бій проти американця Гарі Антуана Расселла
Про це повідомляє BoxingScene.
За його словами, він одразу прийняв пропозицію про бій з американцем, який виграв нокаутом усі свої 14 поєдинків.
"Я прийняв цей бій, щойно його запропонували. Я давно не бився і хотів повернутися на ринг якнайшвидше. Особливо схвильований тим, що матиму можливість зустрітися з молодим і хорошим суперником", - сказав Постол.
Бій Постол - Расселл відбудеться 26 лютого у Лас-Вегасі (США).
Востаннє українець виходив на ринг у серпні 2020 року та програв за очками Хосе Раміресу зі США.
38-річний Віктор Постол у 2015-2016 роках володів титулом чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради) у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг).
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.49
Купівля 28.49Продаж 28.86
-
EUR
Купівля 32.1Продаж 32.65
- Актуальне
- Важливе