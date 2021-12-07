Український фільм "Чому я живий" визнали найкращим повнометражним фільмом на двох міжнародних конкурсах

Про це повідомляє Держкіно у Facebook.



Сага "Чому я живий" створена Одеською кіностудією за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Її зняли за мотивами реальних подій, що сталися в середині XX століття.



"Головним героєм трагікомічної історії, що відбувається в Маріуполі, є українсько-єврейська родина, якій довелося пережити окупацію й фашистський терор та зберегти любов і людяність у найтемніші часи", - йдеться в описі до фільму.



Режисером картини став Віллен Новак, головні ролі виконали Віктор Жданов, Роланд Мішко, Анастасія Марків, Ірина Мельник, Ольга Радчук, Артем Вільбік, Олексій Горбунов, Георгій Делієв, Максим Горай, Олена Рєпіна, Анастасія Борисова та інші.



Довідка: Europe Film Festival у Великобританії (EFFUK) - це щомісячний конкурс і щорічний онлайн-кінофестиваль у Лондоні, мета якого - згуртувати талановитих митців усього світу та дати їм можливість демонструвати свої роботи світові.



Future of Film Awards - це платформа для кіномитців і фестиваль у Північній Македонії. Щомісяця фестиваль визначає найкращі роботи, а 20 найкращих фільмів сезону змагаються за отримання щорічної премії.



Нагадаємо, 16 листопада 2021 драма про війну з Росією "Мати Апостолів" отримала гран-прі та ще три нагороди на кінофестивалі в Італії.