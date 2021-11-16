Драма про війну з Росією "Мати Апостолів" отримала гран-прі та ще три нагороди на кінофестивалі в Італії

Про це повідомляє Театральний центр "Слово і голоС".



Драма "Мати Апостолів" отримала гран-прі фестивалю - нагороду в номінації "Найкращий фільм", нагороду екуменічного журі Ватикану, виконавицю головної ролі Наталію Половинку визнали найкращою акторкою, фільм також отримав нагороду за найкращий саундтрек авторів Романа Григоріва та Іллі Разумейка.



Нагороди вручали режисеру фільму Зазі Буазе та акторці Наталії Половинці.



Загалом фільм менше, ніж за рік після прем'єри отримав уже 25 нагород.



"Кожна перемога нашого фільму - це крок до перемоги у цій війні", - сказала Наталія Половинка.



Фестиваль Terni Film Festival організовують Інститут теологічних та історико-соціальних досліджень ISTESS, єпархія Терні-Нарні-Амелія та Єпископальна конференція Умбрії, під патронатом Папської ради з культури. Почесний президент фестивалю - кінорежисер Кшиштоф Зануссі.



"Мати Апостолів" - українська військова драма 2020-го року режисера Зази Буадзе. Головні ролі виконали Наталія Половинка, Богдан Бенюк, Олександр Пожарський. Фільм знятий за реальними подіями російсько-української війни.



За сюжетом, мати у пошуках сина-льотчика, чий літак було збито над окупованою територією, потрапляє на війну та проходить небезпечні випробування заради його порятунку.

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