Про це пише Держкіно.

Фільм режисерки Аліси Коваленко отримав нагороду Silver Eye Award у Празі.

"Ми не згаснемо" розповідає історію дорослішання підлітків на сході України на тлі війни та їх надзвичайної подорожі на вершину Гімалайських гір.

"Ми хотіли б присудити нагороду "Срібне око" фільму, який захоплює тривожний час, у якому ми живемо. З ніжним і спокійним спостереженням режисер слідує за головними героями, групою українських підлітків, змушуючи нас стати учасниками їхньої подорожі, тим часом створюючи шедевр кінематографії", - пояснює свій вибір журі.

Зазначається, що зйомки розпочалися у 2019 році, а завершилися у 2022, вже після повномасштабного вторгнення. Дія фільму відбувається на Луганщині, в Золотому та Станиці Луганській, які ще з 2014 року перебували на лінії фронту.

Довідково. East Doc Platform (EDP) — найбільша платформа спільного виробництва, фінансування та розповсюдження документальних фільмів у Центральній та Східній Європі.

East Silver — це кіноринок для завершених фільмів, а також проєктів, що перебувають у розробці.