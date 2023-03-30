Український фільм "Ми не згаснемо" про життя дітей на тлі війни визнали найкращою документалкою Центральної та Східної Європи
Українська стрічка "Ми не згаснемо" стала найкращою повнометражною документалкою Центральної та Східної Європи за версією East Silver Market та East Doc Platform
Про це пише Держкіно.
Фільм режисерки Аліси Коваленко отримав нагороду Silver Eye Award у Празі.
"Ми не згаснемо" розповідає історію дорослішання підлітків на сході України на тлі війни та їх надзвичайної подорожі на вершину Гімалайських гір.
"Ми хотіли б присудити нагороду "Срібне око" фільму, який захоплює тривожний час, у якому ми живемо. З ніжним і спокійним спостереженням режисер слідує за головними героями, групою українських підлітків, змушуючи нас стати учасниками їхньої подорожі, тим часом створюючи шедевр кінематографії", - пояснює свій вибір журі.
Зазначається, що зйомки розпочалися у 2019 році, а завершилися у 2022, вже після повномасштабного вторгнення. Дія фільму відбувається на Луганщині, в Золотому та Станиці Луганській, які ще з 2014 року перебували на лінії фронту.
Довідково. East Doc Platform (EDP) — найбільша платформа спільного виробництва, фінансування та розповсюдження документальних фільмів у Центральній та Східній Європі.
East Silver — це кіноринок для завершених фільмів, а також проєктів, що перебувають у розробці.
- Документальний фільм про війну в Україні "ЧОМУ"(Why) отримав спеціальну відзнаку у категорії Fem-Cine (кіно, у фокусі якого жінки) на міжнародному кінофестивалі в Іспанії.
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