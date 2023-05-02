Про це повідомляє Еспресо.TV.

У матчі 30-го туру чемпіонату Польщі Коноплянка вийшов на заміну одразу по перерві та на 69-й хвилині зрівняв рахунок - 1:1.

Для 33-річного українця цей гол став першим з жовтня 2022 року, коли він забив у Кубку Польщі. Коноплянка виступає за "Краковію" з 2022 року, зіграв за неї 34 матчі, забив 4 голи та віддав 2 результативні передачі.

"Краковія" має 42 очка та йде в турнірній таблиці сьомою. "Медзь" з 22 пунктами на останній - 18-й позиції.

Чемпіонат Польщі

30-й тур

2 травня

"Краковія" - "Легніца" 1:1

Голи: Коноплянка, 69 - Драчал, 45+1