Український футболіст Коноплянка забив перший гол у 2023 році
Український футболіст "Краковії" Євген Конопялнка забив "Медзі" перший у 2023 році в чемпіонаті Польщі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У матчі 30-го туру чемпіонату Польщі Коноплянка вийшов на заміну одразу по перерві та на 69-й хвилині зрівняв рахунок - 1:1.
Для 33-річного українця цей гол став першим з жовтня 2022 року, коли він забив у Кубку Польщі. Коноплянка виступає за "Краковію" з 2022 року, зіграв за неї 34 матчі, забив 4 голи та віддав 2 результативні передачі.
"Краковія" має 42 очка та йде в турнірній таблиці сьомою. "Медзь" з 22 пунктами на останній - 18-й позиції.
Чемпіонат Польщі
30-й тур
2 травня
"Краковія" - "Легніца" 1:1
Голи: Коноплянка, 69 - Драчал, 45+1
- 26 березня Коноплянка зіграв проти Англії за збірну України вперше з 2020 року.
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