Український футболіст у 19 років встановив історичне досягнення в АПЛ

Про це повідомляє The Athletic.

Українець Єгор Ярмолюк став наймолодшим гравцем "Брентфорда" з 1947 року, який вийшов на матч вищого дивізіону Англії з перших хвилин.

Півзахисник зіграв у 13-му турі АПЛ з "Арсеналом" (0:1), коли йому було 19 років, 8 місяців та 24 дні.

Єгор Ярмолюк: що відомо

"Брентфорд" заплатив "Дніпру-1" 1,5 млн євро за українця. Трансфер відбувся у 2022 році. У цьому сезоні Єгор Ярмолюк зіграв вже 6 матчів, але поки без результативних дій.

У турнірній таблиці АПЛ "Брентфорд" займає 10-11 позицію, яку ділить з "Челсі". Відрив від зони вильоту - 11 балів.

Минулий рік Ярмолюк грав за молодіжну команду англійського клубу.