Про це повідомляє офіційний twitter англійців.

"Брентфорд" підписав Єгора Ярмолюка за 1,5 млн євро. 18-річний українець підписав з "бджолами" 3-річний контракт з опцією продовження ще на сезон. Півзахисник спочатку виступатиме за команду Б.

У минулому сезоні Єгор Ярмолюк зіграв за "Дніпро-1" 9 матчів та забив 1 гол.

На його рахунку 4 матчі за молодіжну збірну України.

У англійській прем'єр-лізі наразі виступають два українських футболістів - Віталій Миколенко з "Евертона" та Олександр Зінченко в "Манчестер Сіті".

"Брентфорд" у минулому сезоні посів у чемпіонаті Англії 13-те місце.

14 липня донецький "Шахтар" отримав нового тренера. Ним став хорват Ігор Йовічевіч.

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