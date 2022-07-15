Англійський клуб купив 18-річного українського футболіста
Український півзахисник Єгор Ярмолюк став гравцем англійського "Брентфорда"
Про це повідомляє офіційний twitter англійців.
"Брентфорд" підписав Єгора Ярмолюка за 1,5 млн євро. 18-річний українець підписав з "бджолами" 3-річний контракт з опцією продовження ще на сезон. Півзахисник спочатку виступатиме за команду Б.
У минулому сезоні Єгор Ярмолюк зіграв за "Дніпро-1" 9 матчів та забив 1 гол.
На його рахунку 4 матчі за молодіжну збірну України.
У англійській прем'єр-лізі наразі виступають два українських футболістів - Віталій Миколенко з "Евертона" та Олександр Зінченко в "Манчестер Сіті".
"Брентфорд" у минулому сезоні посів у чемпіонаті Англії 13-те місце.
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