Український футболіст Зінченко виклав фото з обіймами з російським бійцем UFC Нурмагомедовим

Світлини Зінченко оприлюднив у Instagram.

Півзахисник збірної України зустрівся з Нурмагомедовим 3 жовтня під час матчу чемпіонату Англії між "Ліверпулем" та "Манчестер Сіті" (2:2).

"Було приємно дивитися гру та спілкуватися з тобою, Хабіб Нурмагомедов", - написав Зінченко.

33-річний Хабіб Нурмагомедов був чемпіоном UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) у легкій вазі (до 70 кг). Росіянин оголосив про завершення кар'єри в березні 2021 року.



