Український футболіст Зінченко виклав фото з обіймами з російським бійцем UFC Нурмагомедовим
Український гравець англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко опублікував спільні фото з колишнім чемпіоном UFC Хабібом Нурмагомедовим
Світлини Зінченко оприлюднив у Instagram.
Півзахисник збірної України зустрівся з Нурмагомедовим 3 жовтня під час матчу чемпіонату Англії між "Ліверпулем" та "Манчестер Сіті" (2:2).
"Було приємно дивитися гру та спілкуватися з тобою, Хабіб Нурмагомедов", - написав Зінченко.
33-річний Хабіб Нурмагомедов був чемпіоном UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) у легкій вазі (до 70 кг). Росіянин оголосив про завершення кар'єри в березні 2021 року.
- 28 вересня стало відомо, що Олександр Зінченко не допоможе збірній України у вирішальних матчах кваліфікації чемпіонату світу-2022 проти Боснії і Герцеговини та Фінляндії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.27
Купівля 26.27Продаж 26.51
-
EUR
Купівля 30.3Продаж 30.7
- Актуальне
- Важливе