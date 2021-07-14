Український футболіст Зозуля заявив, що йому соромно за владу та людей, які "втомилися від війни"

Про це Зозуля написав у facebook після відвідин реабілітаційного центру Next Step Ukraine в Ірпені.

"Чесно сказати, був шокований. На 8-му році війни жодного реабілітаційного центру не створено. Всім ветеранам пропонують проходити реабілітацію в совкових закладах. Для прикладу, в маленькому містечку в Іспанії, де проживає близько 170 тис. людей понад 20 реабілітаційних центрів. Мені соромно за владу і соромно за людей, котрі "втомились від війни", - написав Зозуля, який регулярно надає допомогу українській армії та займається волонтерською діяльністю.

31-річний форвард з 2017 року виступав за іспанський "Альбасете", який залишив після завершення минулого сезону. Також Зозуля грав за "Динамо", "Дніпро" та іспанський "Бетис". Форвард провів 32 матча та забив 4 голи за збірну України.



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