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Український футболіст Зозуля заявив, що йому соромно за владу та людей, які "втомилися від війни"

14 липня, 2021 середа
11:01
Спорт Роман Зозуля

Футболіст та волонтер Роман Зозуля розкритикував владу за умови, в яких ветерани війни змушені проходити реабілітацію

Про це Зозуля написав у facebook після відвідин реабілітаційного центру Next Step Ukraine в Ірпені. 

"Чесно сказати, був шокований. На 8-му році війни жодного реабілітаційного центру не створено. Всім ветеранам пропонують проходити реабілітацію в совкових закладах. Для прикладу, в маленькому містечку в Іспанії, де проживає близько 170 тис. людей понад 20 реабілітаційних центрів. Мені соромно за владу і соромно за людей, котрі "втомились від війни", - написав Зозуля, який регулярно надає допомогу українській армії та займається волонтерською діяльністю.

31-річний форвард з 2017 року виступав за іспанський "Альбасете", який залишив після завершення минулого сезону. Також Зозуля грав за "Динамо", "Дніпро" та іспанський "Бетис". Форвард провів 32 матча та забив 4 голи за збірну України.
 

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футбол
Роман Зозуля
волонтер
війна з Росією
реабілітаційний центр
ветерани
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