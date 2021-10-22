Український гімнаст у 18 років створив головну сенсацію на чемпіонаті світу
Українець Ілля Ковтун несподівано здобув бронзу в багатоборстві на дебютному чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Кітакусю (Японія) Ілля Ковтун у найпрестижнішому виді програми набрав за виступи у вільних вправах, на коні, кільцях, в опорному стрибку, на брусах та поперечині 84,899 бала та посів третє місце.
Золоту медаль з результатом 87,981 бала виграв китаєць Чжан Бохеном. Срібло у японця Дайкі Хасімото, який набрав на 0,017 пункти менше переможця.
18-річний Ілля Ковтун вперше у кар'єрі виступав на дорослому чемпіонаті світу. До нього на ЧС у багатоборстві медаль у багатоборстві в чоловічих змаганнях вдавалося завоювати лише одному українцю - Олегу Верняєву, який у 2019 році також став третім.
Ілля Ковтун у 2021 році став третім у абсолютній першості на чемпіонаті Європи.
ЧС зі спортивної гімнастики
Чоловіки
Багатоборство. Фінал
22 жовтня
1. Чжан Бохен (Китай) - 87,981
2. Дайкі Хасімото (Японія) - 87,964
3. Ілля Ковтун (Україна) - 84,899
- Нагадаємо, 24 квітня Ілля Ковтун несподівано здобув бронзову нагороду на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики у багатоборстві.
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