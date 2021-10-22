Український гімнаст у 18 років створив головну сенсацію на чемпіонаті світу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Кітакусю (Японія) Ілля Ковтун у найпрестижнішому виді програми набрав за виступи у вільних вправах, на коні, кільцях, в опорному стрибку, на брусах та поперечині 84,899 бала та посів третє місце.

Золоту медаль з результатом 87,981 бала виграв китаєць Чжан Бохеном. Срібло у японця Дайкі Хасімото, який набрав на 0,017 пункти менше переможця.

18-річний Ілля Ковтун вперше у кар'єрі виступав на дорослому чемпіонаті світу. До нього на ЧС у багатоборстві медаль у багатоборстві в чоловічих змаганнях вдавалося завоювати лише одному українцю - Олегу Верняєву, який у 2019 році також став третім.

Ілля Ковтун у 2021 році став третім у абсолютній першості на чемпіонаті Європи.

ЧС зі спортивної гімнастики

Чоловіки

Багатоборство. Фінал

22 жовтня

1. Чжан Бохен (Китай) - 87,981

2. Дайкі Хасімото (Японія) - 87,964

3. Ілля Ковтун (Україна) - 84,899