Про це інформує Media Center Ukraine.

Сьогодні, 21 жовтня, відбулася презентація кліпу гурту "Хуртовина" на пісню "Куля".

У відео показали історію воїна який повертається з фронту додому та зустрічається з дружиною та сином.

Режисер кліпу Богдан Желєзняк розповів, що головна мета - пам’ятати, що в країні йде війна.

"Ідея кліпу в тому, що війна триває і ми не можемо розслаблятися, навіть якщо здається, що тихо, ми не маємо права забувати, що війна триває. Ми всі маємо бути згуртовані - військові та мирне населення", - сказав Желєзняк.

Гурт "Хуртовина" розпочали свою творчість вже під час війни. Попереду в них гастрольний тур. Усі гроші, які хлопці зберуть - відправлять на потреби ЗСУ. Також вони планують відвідати позиції та шпиталі для підтримки українських бійців.

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