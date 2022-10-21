Український гурт презентував пісню "Куля" у пам'ять загиблих героїв: кошти з концертів відправлять на ЗСУ
Гурт "Хуртовина" презентував нову пісню "Куля", яку присвятив загиблим героям України. Усі зібрані з концертів гроші відправлять для Збройних Сил
Про це інформує Media Center Ukraine.
Сьогодні, 21 жовтня, відбулася презентація кліпу гурту "Хуртовина" на пісню "Куля".
У відео показали історію воїна який повертається з фронту додому та зустрічається з дружиною та сином.
Режисер кліпу Богдан Желєзняк розповів, що головна мета - пам’ятати, що в країні йде війна.
"Ідея кліпу в тому, що війна триває і ми не можемо розслаблятися, навіть якщо здається, що тихо, ми не маємо права забувати, що війна триває. Ми всі маємо бути згуртовані - військові та мирне населення", - сказав Желєзняк.
Гурт "Хуртовина" розпочали свою творчість вже під час війни. Попереду в них гастрольний тур. Усі гроші, які хлопці зберуть - відправлять на потреби ЗСУ. Також вони планують відвідати позиції та шпиталі для підтримки українських бійців.
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