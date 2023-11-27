Український католицький університет проведе в Києві Вечір благодійності

З 2008 року захід об’єднує представників бізнесу, громадського сектору та інтелігенції, які долучаються до розбудови якісної освіти в Україні.

Цьогорічною темою-натхненням Вечора благодійності є питання, яке останнім часом українці ставлять собі ледь не щодня — як Україні виростити крила, як нам, перейшовши через біль і втрати, не загаснути, але стати сильними та успішними? Тему вечора розкриватимуть під час інтелектуальної дискусії провідні представники університету та бізнесу:

Вячеслав Климов — співвласник Нової пошти, співзасновник та президент Спілки українських підприємців, громадський діяч.

Андрій Андрушків — магістр богослов’я УКУ, викладач Бізнес-школи УКУ, військовослужбовець ЗСУ

Олексій Молчановський — керівник Офісу інновацій УКУ, голова комітету з розвитку сфери штучного інтелекту в Україні при Міністерстві Цифрової Трансформації.

Світлана Хилюк — директорка Школи права УКУ, кандидатка юридичних наук, доцентка, експертка з правових питань проєктів ОБСЄ та Ради Європи в Україні.

Модеруватиме Олександра Бакланова — радниця зі стратегії та управління змінами, керуюча партнерка компанії pro.mova, викладачка УКУ.

Також у програмі вечора передбачені мистецький аукціон, лотерея з подарунками від посольств та партнерів, вечеря та музичний виступ.

Еспресо - інфрормаційний партнер заходу.

Зареєструватися на Вечір благодійності та стати частиною спільноти Українського католицького університету можна за посиланням: https://supporting.ucu.edu.ua/en/vechir-blahodijnosti-uku/