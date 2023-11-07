Український художник Анатолій Криволап подарував Києву картину "Архистратиг Михаїл"

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Він зазначив, що Київ прийняв у дар картину Анатолія Криволапа напередодні Дня Архистратига Михаїла. Його за новоюліанським календарем в Україні відзначатимуть 8 листопада.

Кличко вказав, що картину "Архистратиг Михаїл" вирішили передати Музею історії Києва.

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

"Архангел Михаїл – це символ-оберіг нашої столиці, нашої країни та її захисників. І ми вдячні за таке мистецьке втілення образу Архистратига. Впевнений, що кияни та гості столиці оцінять таку щиру і символічну роботу Анатолія Криволапа", - наголосив мер Києва.