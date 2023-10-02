Платформа "Ковчег Україна" створила віртуальну галерею з картинами вітчизняних митців
Українське мистецтво тепер доступне онлайн завдяки новому проєкту "14-21", який зібрав понад пів тисячі творів з різних епох і стилів
Про це інформує Український культурний фонд.
Онлайн-галерея "14-21" - це унікальний проєкт, який демонструє понад 500 творів українського мистецтва з XIV по XXI століття. Зокрема сакральне мистецтво Русі, барокові скульптури містичного Пінзеля, живопис Васильківського, Труша, Новаківського, Кульчицької, Маргіт і Романа Сельських, Леопольда Левицького, Миколи Глущенка, графіка Сороки і Жука, скульптурний вибух світового масштабу Олександр Архипенко і наш геніальний сучасник Роман Петрук.
Повідомляється, назва галереї відбиває широкий діапазон епох і стилів, які представлені в ній. Серед експонатів є руські ікони, барокові скульптури, живопис і графіка відомих українських художників та скульпторів.
Фото: "Ковчег Україна"
"На традиційних весільних рушниках українці часто вишивали Дерево Роду, а поруч – дві пташки, що охороняють Квітку Життя. Так і ми прагнемо вберегти саме ядро, серцевину України – те, що робить нас нами, і те, що має залишитись недоторканним навіть в епоху космічних мандрівок. Тому ми зібрали найцінніше і завантажили на "Ковчег" – весь культурний капітал країни, що має стати тими внутрішніми опорами, на яких збудуємо Україну майбутнього", – йдеться в описі.
Галерея створена платформою "Ковчег Україна".
Фото: Ковчег Україна
Онлайн-галерея не лише показує мистецькі роботи, а й робить їх інтерактивними. Вона пропонує глядачам анімовані полотна, онлайн-ігри, слайд-шоу, відеолекції та наукові статті. Це дозволяє краще зрозуміти та оцінити українську мистецьку спадщину.
За даними фонду, проєкт має на меті змінити культурний образ України у світовому контексті.
Платформа доступна за посиланням.
Ініціаторами і засновниками платформи є Ярина Винницька і Дмитро Осипов. Проєкт співтворився разом із колекціонером, засновником Львівського Інституту колекціонерства Тарасом Лозинським, художником Остапом Лозинським, об’єднав в одну команду українського поета Сергія Жадана, всесвітньовідомий гурт ДахаБраха, а також ІТ-компанію EDpro, продакшн-студію Film.ua та багатьох інших.
- У Музеї видатних діячів української культури розпочалася мультимедійна історична експозиція "[Не]знищен[н]і", яка розповідає про репресії проти інтелігенції на початку минулого століття.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.39 Купівля 37.39Продаж 38.09
- EUR Купівля 39.87Продаж 40.81
- Актуальне
- Важливе