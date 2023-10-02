Платформа "Ковчег Україна" створила віртуальну галерею з картинами вітчизняних митців

Про це інформує Український культурний фонд.

Онлайн-галерея "14-21" - це унікальний проєкт, який демонструє понад 500 творів українського мистецтва з XIV по XXI століття. Зокрема сакральне мистецтво Русі, барокові скульптури містичного Пінзеля, живопис Васильківського, Труша, Новаківського, Кульчицької, Маргіт і Романа Сельських, Леопольда Левицького, Миколи Глущенка, графіка Сороки і Жука, скульптурний вибух світового масштабу Олександр Архипенко і наш геніальний сучасник Роман Петрук.

Повідомляється, назва галереї відбиває широкий діапазон епох і стилів, які представлені в ній. Серед експонатів є руські ікони, барокові скульптури, живопис і графіка відомих українських художників та скульпторів.

Фото: "Ковчег Україна"

"На традиційних весільних рушниках українці часто вишивали Дерево Роду, а поруч – дві пташки, що охороняють Квітку Життя. Так і ми прагнемо вберегти саме ядро, серцевину України – те, що робить нас нами, і те, що має залишитись недоторканним навіть в епоху космічних мандрівок. Тому ми зібрали найцінніше і завантажили на "Ковчег" – весь культурний капітал країни, що має стати тими внутрішніми опорами, на яких збудуємо Україну майбутнього", – йдеться в описі.

Галерея створена платформою "Ковчег Україна".

Фото: Ковчег Україна

Онлайн-галерея не лише показує мистецькі роботи, а й робить їх інтерактивними. Вона пропонує глядачам анімовані полотна, онлайн-ігри, слайд-шоу, відеолекції та наукові статті. Це дозволяє краще зрозуміти та оцінити українську мистецьку спадщину.

За даними фонду, проєкт має на меті змінити культурний образ України у світовому контексті.

Платформа доступна за посиланням.

Ініціаторами і засновниками платформи є Ярина Винницька і Дмитро Осипов. Проєкт співтворився разом із колекціонером, засновником Львівського Інституту колекціонерства Тарасом Лозинським, художником Остапом Лозинським, об’єднав в одну команду українського поета Сергія Жадана, всесвітньовідомий гурт ДахаБраха, а також ІТ-компанію EDpro, продакшн-студію Film.ua та багатьох інших.