Український клуб здійснив небачений раніше трансфер футболіста з Англії
Англійський півзахисник Кадім Гарріс перейшов до харківського "Металіста", який виступає у першій лізі
Про це повідомляє офіційний сайт "Металіста".
Кадім Гарріс перейшов до харківського клубу на правах вільного агента. Півзахисник виявився першим в історії англійським футболістом, який став гравцем українського клубу.
Новачок може дебютувати за "Металіст" вже сьогодні у матчі 1/16 фіналу Кубка України з "Десною".
28-річний Кадім Гарріс перейшов до "Металіста" з "Шеффілд Венсдей", який грає у другому дивізіоні англійського футболу. Також виступав за "Віком", "Брентфорд", "Барнслі" та "Кардіфф", за який зіграв 13 матчів та забив 1 гол у Прем'єр-лізі. .
"Металіст" змагається у першій лізі та після 9-ти турів має 25 очок та очолює турнірну таблицю.
- Нагадаємо, 5 серпня мультимільйонер Олександр Ярославський знову став президентом харківського футбольного клубу "Металіст".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.61
Купівля 26.61Продаж 26.83
-
EUR
Купівля 31.11Продаж 31.47
- Актуальне
- Важливе