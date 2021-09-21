Український клуб здійснив небачений раніше трансфер футболіста з Англії

Про це повідомляє офіційний сайт "Металіста".

Кадім Гарріс перейшов до харківського клубу на правах вільного агента. Півзахисник виявився першим в історії англійським футболістом, який став гравцем українського клубу.

Новачок може дебютувати за "Металіст" вже сьогодні у матчі 1/16 фіналу Кубка України з "Десною".

28-річний Кадім Гарріс перейшов до "Металіста" з "Шеффілд Венсдей", який грає у другому дивізіоні англійського футболу. Також виступав за "Віком", "Брентфорд", "Барнслі" та "Кардіфф", за який зіграв 13 матчів та забив 1 гол у Прем'єр-лізі. .

"Металіст" змагається у першій лізі та після 9-ти турів має 25 очок та очолює турнірну таблицю.