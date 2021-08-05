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Ярославський повернувся на посаду президента "Металіста"

5 серпня, 2021 четвер
11:37
Спорт Олександр Ярославський

Український мультимільйонер Олександр Ярославський знову став президентом харківського футбольного клубу "Металіст"

Про це повідомляє офіційний сайт "Металіста"

Клуб повідомив, що Ярославського обрано його президентом. Цю посаду власник "Металіста" вже займав з 2005 до 2012 року.  

За даними Forbes статки Олександра Ярославського складають $820 млн. 

"Металіст" у новому сезоні виступає у першій лізі чемпіонату України. 

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футбол
Олександр Ярославський
Металіст
перша ліга
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