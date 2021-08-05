Ярославський повернувся на посаду президента "Металіста"
Український мультимільйонер Олександр Ярославський знову став президентом харківського футбольного клубу "Металіст"
Про це повідомляє офіційний сайт "Металіста".
Клуб повідомив, що Ярославського обрано його президентом. Цю посаду власник "Металіста" вже займав з 2005 до 2012 року.
За даними Forbes статки Олександра Ярославського складають $820 млн.
"Металіст" у новому сезоні виступає у першій лізі чемпіонату України.
- Нагадаємо, 9 липня Олександр Ярославський заявив, що відроджений харківський "Металіст" боротиметься за медалі УПЛ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.86
Купівля 26.86Продаж 27.1
-
EUR
Купівля 31.7Продаж 32.08
- Актуальне
- Важливе