Український комітет Оскара отримав 5 заявок на відбір у номінацію "найкращий міжнародний повнометражний фільм"
У четвер, 7 серпня, український комітет Оскара завершив прийом заявок у номінацію "найкращий міжнародний повнометражний фільм" від України
Про це йдеться у facebook установи.
Всього було прийнято 5 заявок, серед яких:
- ”20 днів у Маріуполі” режисера Мстислав Чернов;
- ”Залізні метелики” режисера Романа Любого;
- ”Памфір” режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука;
- ”Терикони” режисера Тарас Томенка;
- ”ШТТЛ” режисера Адрієна Уолтера.
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Комітет розгляне усі заявки та відбере фільм, який представлятиме Україну на 96-тій премії “Оскар” у категорії “Найкращий міжнародний повнометражний фільм”.
Довідково. Український Оскарівський Комітет - незалежне об'єднання професіоналів в галузі кіноіндустрії, створене Національною спілкою кінематографістів України, Громадською організацією “Асоціація продюсерів України” та Громадською організацією “Українська кіноакадемія” для відбору і висунення фільму від України на здобуття премії “Оскар” Академії кінематографічних мистецтв і наук.
- Документальна стрічка "20 днів у Маріуполі" стала найкасовішим фільмом українського кінотеатрального прокату, зібравши за перші вихідні після прем'єри понад півмільйона гривень.
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