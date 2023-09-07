Український комітет Оскара отримав 5 заявок на відбір у номінацію "найкращий міжнародний повнометражний фільм"

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Всього було прийнято 5 заявок, серед яких:

”20 днів у Маріуполі” режисера Мстислав Чернов;

”Залізні метелики” режисера Романа Любого;

”Памфір” режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука;

”Терикони” режисера Тарас Томенка;

”ШТТЛ” режисера Адрієна Уолтера.

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Комітет розгляне усі заявки та відбере фільм, який представлятиме Україну на 96-тій премії “Оскар” у категорії “Найкращий міжнародний повнометражний фільм”.

Довідково. Український Оскарівський Комітет - незалежне об'єднання професіоналів в галузі кіноіндустрії, створене Національною спілкою кінематографістів України, Громадською організацією “Асоціація продюсерів України” та Громадською організацією “Українська кіноакадемія” для відбору і висунення фільму від України на здобуття премії “Оскар” Академії кінематографічних мистецтв і наук.