Український криголам "Ноосфера" прибув до польської антарктичної станції, наступна зупинка - "Академік Вернадський"
Флагман українського науково-дослідного флоту криголам "Ноосфера" у середу, 6 грудня, прибув до польської антарктичної станції "Арцтовський": далі він попрямує до українських полярників на станцію"Академік Вернадський"
Про це інформує Національний антарктичний науковий центр.
"Наш науково-дослідний криголам "Ноосфера" дійшов до острова Кінг Джордж в Антарктиці, де розташована польська антарктична станція "Арцтовський". За київським часом це відбулося сьогодні вночі, 6 грудня 2023 року", - йдеться у повідомленні.
У науковому центрі розповіли, що шлях з Кейптауна до Кінг Джорджа зайняв 19 днів, криголам подолав 4125 миль (6638 км).
Як повідомив капітан "Ноосфери" Олександр Гришко, команда криголама побачила айсберги набагато раніше, ніж у попередні роки. Він припускає, що це могли бути уламки більшого айсберга A23a площею 4 тис. км квадратних. Він проходив північний край Антарктичного півострова в листопаді цього року.
"Сьогодні й наступними днями на "Ноосфері" триватиме розвантаження. Треба доправити на берег 9 контейнерів з майже 450 тоннами різних речей та 140 тис. літрів пального для "Арцтовського", - додали у науковому центрі.
До української станції "Академік Вернадський", криголам вирушить 11 грудня.
- 28 січня 2022 року науково-дослідне судно "Ноосфера" відправлялося у свій перший рейс до Антарктиди. Це був перший вихід українського корабля в Південний океан за 20 років
- 9 квітня на станції "Академік Вернадський" відбулася перезмінка експедицій. Після 408 днів науково-дослідний криголам "Ноосфера" відвіз фахівців додому.
- 17 листопада "Ноосфера" вирушила з Кейптауна в Антарктику. Це його третя експедиція.
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