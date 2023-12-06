Український криголам "Ноосфера" прибув до польської антарктичної станції, наступна зупинка - "Академік Вернадський"

Про це інформує Національний антарктичний науковий центр.

"Наш науково-дослідний криголам "Ноосфера" дійшов до острова Кінг Джордж в Антарктиці, де розташована польська антарктична станція "Арцтовський". За київським часом це відбулося сьогодні вночі, 6 грудня 2023 року", - йдеться у повідомленні.

У науковому центрі розповіли, що шлях з Кейптауна до Кінг Джорджа зайняв 19 днів, криголам подолав 4125 миль (6638 км).

Як повідомив капітан "Ноосфери" Олександр Гришко, команда криголама побачила айсберги набагато раніше, ніж у попередні роки. Він припускає, що це могли бути уламки більшого айсберга A23a площею 4 тис. км квадратних. Він проходив північний край Антарктичного півострова в листопаді цього року.

"Сьогодні й наступними днями на "Ноосфері" триватиме розвантаження. Треба доправити на берег 9 контейнерів з майже 450 тоннами різних речей та 140 тис. літрів пального для "Арцтовського", - додали у науковому центрі.

До української станції "Академік Вернадський", криголам вирушить 11 грудня.