Український народ бореться і за свободу Молдови, – Мая Санду

Про це у твіттері написала президентка Молдови.

"Сьогодні та щодня Молдова твердо солідарна з хоробрим народом України, який героїчно бореться за свободу і демократію перед обличчям жорстокої російської агресії.

Ми вшановуємо їхню жертовність і мужність, в той час, як вони борються за нашу свободу", – пише Санду.