Український народ бореться і за свободу Молдови, – Мая Санду
Президентка Мая Санду заявила, що Молдова вшановує жертовність і мужність українського народу, який бореться за світову свободу у війні проти Росії
Про це у твіттері написала президентка Молдови.
"Сьогодні та щодня Молдова твердо солідарна з хоробрим народом України, який героїчно бореться за свободу і демократію перед обличчям жорстокої російської агресії.
Ми вшановуємо їхню жертовність і мужність, в той час, як вони борються за нашу свободу", – пише Санду.
- Міністерство оборони Росії вдруге впродовж дня 23 лютого поширило повідомлення про те, начебто Україна готується до вторгнення у Придністров’я. Попри те, що вранці офіційна влада Молдови вже заперечила цю інформацію.
- Американські аналітики припускають, що Кремль створює умови для проведення операцій під чужими прапорами на міжнародному кордоні Чернігівської області та в Молдові.
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