Український паспорт піднявся у світовому рейтингу Henley & Partners

Такі дані навела пресслужба компанії.

Вказується, що наразі Україна має безвізовий режим зі 146 країнами. Це на три держави більше, ніж торік. Україна розділяє 30 місце з Гренадою та Сент-Люсією.

Перша десятка виглядає так:

Сінгапур (громадяни можуть відвідувати 192 країни без віз). Італія, Німеччина, Іспанія (громадяни можуть відвідувати 190 країн без віз). Австрія, Люксембург, Фінляндія, Франція, Швеція, Південна Корея, Японія (громадяни можуть відвідувати 189 країн без віз). Данія, Ірландія, Нідерланди, Велика Британія (громадяни можуть відвідувати 188 країн без віз). Бельгія, Чехія, Мальта, Нова Зеландія, Норвегія, Швейцарія, Португалія (громадяни можуть відвідувати 187 країн без віз). Австралія, Угорщина, Польща (громадяни можуть відвідувати 186 країн без віз). Канада, Греція (громадяни можуть відвідувати 185 країн без віз). Литва, США (громадяни можуть відвідувати 184 країни без віз). Латвія, Словаччина, Словенія (громадяни можуть відвідувати 183 країни без віз). Естонія, Ісландія (громадяни можуть відвідувати 182 країни без віз).

Варто зазначити, що минулого року Японія була на першому місці, а тепер опустилася на третє.