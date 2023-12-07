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Головна Культура Український ПЕН починає прийом заявок на фестиваль для молодих авторів “Прописи”
Анонс

Український ПЕН починає прийом заявок на фестиваль для молодих авторів “Прописи”

7 грудня, 2023 четвер
13:16
Культура Афіша фестивалю "Прописи"

Фестиваль відбудеться 6-10 березня в Івано-Франківську. Заявки на участь прийматимуть до 8 січня 2024 року. Підсумком фестивалю стане друкований альманах

Для 15 молодих авторів і авторок, відібраних за конкурсом, Український ПЕН організує майстер-класи та лекції від українських письменників – Тараса Прохаська, Юлії Мусаковської, Олександра Михеда, Мирослав Лаюка та багатьох інших. Окрім того, учасники зустрінуться онлайн із викладачами творчого письма зі США, серед яких Аскольд Мельничук, Крістофер Меррілл та Рейчел де Воскін. Автори-дебютанти зможуть протягом 5 днів індивідуально працювати з досвідченими менторами та представити свої тексти у рамках публічної програми фестивалю. Подати заявку на участь можна до 8 січня 2024 року за посиланням: https://bit.ly/4a9o4IS

Результати відбору будуть оголошені 17 січня 2024 року.

У фокусі цьогорічних “Прописів”: творення поезії, прози, документалістики та літературної критики, робота з воєнними темами, літературний блоґінґ, стратегії самопрезентації письменника, перетини літератури та кіно. Детальна програма буде оголошена незабаром. 

Куратором проєкту стане поет, перекладач, віцепрезидент Українського ПЕН Остап Сливинський, координаторкою – проєктна менеджерка ПЕН Аліса Бондаренко.

“Прописи” – це дещо більше, ніж ще один курс творчого письма. Від часу свого заснування у 2021 році наш фестиваль – це не лише про те, як писати, але й заради чого та в ім’я чого писати. Нам важливо говорити про відповідальність автора, про те, яким крихким є простір його свободи й чому потрібно його виборювати – для себе і для інших. А ще “Прописи” – це творення спільноти молодих українських авторів. Середовища, в якому їм було б комфортно і цікаво, яке було б їхньою силою”, – розповідає Остап Сливинський.

Фестиваль-воркшоп "Прописи" покликаний сприяти розвитку сучасної літератури шляхом відкриття нових імен. Цьогоріч “Прописи” пройдуть вдруге. Вперше фестиваль-воркшоп відбувся в Івано-Франківську у 2021 році.

У професійній програмі "Прописів", як зазначено в умовах конкурсу, зможуть взяти участь дебютанти у сфері письменництва та літературної критики віком 18-35 років. Апліканти повинні мати щонайменше 2 художні чи критичні твори, опубліковані в онлайн- чи друкованих збірках, які, однак, ще не видали жодної книжки.

Дедлайн подачі заявок – 8 січня 2024 року. Імена учасників фестивалю будуть оголошені 17 січня 2024 року.

Підсумком фестивалю "Прописи" стане друкований альманах, до якого ввійдуть твори 15 учасників та учасниць проєкту, а також їхні тексти з враженнями про фестиваль-воркшоп.

Крім того, в рамках "Прописів - 2024" запланована онлайн-майстерня поетичного перекладу під назвою "Фрази: нові поети у перекладі" (Phrases: New Poets in Translation), яка відбудеться у співпраці з шотландським центром творчого письма Moniack Mhor та шотландським міжнародним поетичним фестивалем StAnzа.

Четверо окремо відібраних поетів з-поміж учасників “Прописів” з українського боку та четверо поетів з шотландського боку з січня до березня 2024 року працюватимуть у рамках майстерні над взаємними перекладами своїх творів. Результати роботи будуть представлені під час "Прописів" та поетичного фестивалю StАnza. Всі учасники майстерні на цьому етапі отримають стипендію в розмірі 300 фунтів стерлінгів.

У вересні 2024 року двоє з-поміж українських учасників майстерні проведуть два тижні у центрі творчого письма Moniack Mhor на півночі Шотландії, щоб попрацювати зі своїми шотландськими колегами та взяти участь у творчих і перекладацьких майстер-класах. Подорож, проживання та стипендія в розмірі 700 фунтів стерлінгів будуть забезпечені організаторами.

Фестиваль "Прописи" реалізується за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні. Майстерня поетичного перекладу "Фрази: нові поети у перекладі" відбудеться за підтримки Британської Ради.




 
Івано-Франківськ
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