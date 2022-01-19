Український політв'язень Приходько, утримуваний у РФ, зазнав катувань і має хронічні захворювання, - Денісова

Про це повідомляє Офіс омбудсмана.



"РФ продовжує порушувати основоположні права незаконно ув’язненого громадянина України, кримчанина Олега Приходька на життя та медичну допомогу", - написала Денісова.



Український політв’язень, якого майже пів року утримуєть у тюрмі ФКУ Т-2 російського міста Володимира, жодного разу не отримав медичної допомоги та необхідних ліків, які надсилають йому родичі. Як заявила омбудсмен, про це дізналися родичі чоловіка, які мали короткострокове тригодинне побачення з ним.



За її словами, під час етапування з Ростова-на-Дону до Володимира Олега Приходька катували електричним струмом, обливали холодною водою та тримали із загнутими руками в кайданках.



"Зараз Олег Приходько виглядає виснаженим та набряклим, адже він має хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, сечостатевої системи. Проте, керівництво виправної установи не забезпечує право на отримання належної медичної допомоги, що передбачено пунктом 22 Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями від 30.08.1955, схвалених Економічною і Соціальною радою ООН", - наголосила Людмила Денісова.



Вона повідомила, що иакож українця протягом тривалого часу тримали в одиночній камері та змушували проводити весь день на ногах, оскільки лежати йому дозволяють тільки під час відбою.



"За те, що одного разу він заснув сидячи, його запроторили в ШІЗО. Олег перебуває в дуже пригніченому стані та вважає, що його "повільно вбивають", - розповіла омбудсман.



Людмила Денісова звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою захистити права громадян України, а саме сприяти наданню необхідної медичної допомоги та закликала міжнародну спільноту об'єднати зусилля та посилити тиск на країну-агресора, щоб якомога швидше повернути додому усіх бранців Кремля та припинити переслідування мирних жителів українського півострова Крим.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb