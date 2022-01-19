Український політв'язень Приходько, утримуваний у РФ, зазнав катувань і має хронічні захворювання, - Денісова
Ув'язнений у РФ кримчанин Олег Приходько зазнав тортур, має хронічні хвороби та не отримує медичної допомоги
Про це повідомляє Офіс омбудсмана.
"РФ продовжує порушувати основоположні права незаконно ув’язненого громадянина України, кримчанина Олега Приходька на життя та медичну допомогу", - написала Денісова.
Український політв’язень, якого майже пів року утримуєть у тюрмі ФКУ Т-2 російського міста Володимира, жодного разу не отримав медичної допомоги та необхідних ліків, які надсилають йому родичі. Як заявила омбудсмен, про це дізналися родичі чоловіка, які мали короткострокове тригодинне побачення з ним.
За її словами, під час етапування з Ростова-на-Дону до Володимира Олега Приходька катували електричним струмом, обливали холодною водою та тримали із загнутими руками в кайданках.
"Зараз Олег Приходько виглядає виснаженим та набряклим, адже він має хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, сечостатевої системи. Проте, керівництво виправної установи не забезпечує право на отримання належної медичної допомоги, що передбачено пунктом 22 Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями від 30.08.1955, схвалених Економічною і Соціальною радою ООН", - наголосила Людмила Денісова.
Вона повідомила, що иакож українця протягом тривалого часу тримали в одиночній камері та змушували проводити весь день на ногах, оскільки лежати йому дозволяють тільки під час відбою.
"За те, що одного разу він заснув сидячи, його запроторили в ШІЗО. Олег перебуває в дуже пригніченому стані та вважає, що його "повільно вбивають", - розповіла омбудсман.
Людмила Денісова звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою захистити права громадян України, а саме сприяти наданню необхідної медичної допомоги та закликала міжнародну спільноту об'єднати зусилля та посилити тиск на країну-агресора, щоб якомога швидше повернути додому усіх бранців Кремля та припинити переслідування мирних жителів українського півострова Крим.
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